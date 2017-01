Peste 10.000 de turiști așteptați la ”Euforia Eforiei”, de zilele orașului Eforie

Începând de joi, 15 august, litoralul este în sărbătoare. Primăria Eforie, organizatorul evenimentului ”Euforia Eforiei”, a pregătit o mulțime de surprize pentru turiștii care vor petrece un weekend prelungit la mare. Concertele cu artiști de primă mărime, spectacolele pentru copii, focurile de artificii sau întrecerile de veliere sunt printre ingredientele unui eveniment de tradiție pe litoral.Astăzi începe unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului estival. Zilele orașului Eforie, cunoscute generic sub denumirea de ”Euforia Eforiei”, debutează cu un spectacol pentru copii, în Eforie Sud, zona Cazino, începând cu ora 19:00, pentru ca vineri, sâmbătă, duminică și luni să continue cu o serie de manifestații extrem de interesante pentru cei care profită de zilele libere pentru a se bronza pe litoral.Vineri, de la ora 16:00, turiștii sunt așteptați la demonstrația de sărituri cu prăjina pe plajă, organizată de Primăria Eforie, Radio România 3Net „Florian Pittiș”, Federația Română de atletism și Fundația Atletis. 16 campioni la săritura cu prăjina vor oferi, pentru prima oară pe o plajă din România, un antrenant spectacol de atletism. Pe o pistă de 40 de metri, montată special pentru eveniment, cei 16 atleți campioni vor realiza un concurs-spectacol de sărituri cu prăjina. Spre deliciul privitorilor, la final, săriturile demonstrative se vor încheia în apa mării. Printre sportivii participanți se numără Bogdan Popa și Andrei Deliu, campionul, respectiv vicecampionul național de seniori la săritura cu prăjina, Lavinia Scurtu, campioană la seniori, precum și numeroși talentați juniori. Invitate speciale vor fi fostele glorii ale atletismului, Paula Ivan, campioană olimpică și multiplă recordmenă mondială, precum și Liliana Năstase, multiplă recordmenă și campioană mondială la probe combinate. Seara va continua cu un concert susținut de trupa "Micul Paris" și solista Brigitta.De asemenea, vineri și sâmbătă, la Teatrele de vară din Eforie Sud și Eforie Nord vor avea loc concerte, cu intrarea liberă, susținute de Gabriel Cotabiță și VH2, Maria Dragomiroiu, Raoul, Annes, Ciro de Luca, Aurel Moga, Ayda și Ionut Sidau, încheiate cu focuri de artificii.Alte evenimente pregătite de organizatori: expoziții foto legate de istoria orașului Eforie, tabara de fotografie, concurs internațional de sah cu peste 100 de concurenți, Regatta Mării Negre, Târgul colecționarilor de antichități, Festivalul gastronomic, parada portului popular.Primarul orașului Eforie, Ion Ovidiu Brailoiu, organizatorul evenimentului, a declarat că ”Euforia Eforiei este deja un eveniment de tradiție în sezonul estival, pentru că se află la cea de a XII-a ediție. Ne bucură că de la an la an tot mai mulți turiști participă la spectacole, la concursuri și la toate surpizele pe care le pregătim. Obiectivul Primăriei și a Consiliului Local este să promoveze stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud și facem acest lucru din resurse proprii, chiar dacă uneori este dificil. Anul trecut am organizat evenimentul în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene - ”Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice destinației turistice Eforie”, prin care am reușit să atragem atenția inclusiv asupra resurselor balneare de care dispune orașul nostru. Eforie este pe un drum foarte bun, este un brand puternic și vom continua acțiunile de promovare, pentru că și-au atins obiectivele. Stațiunile noastre au un grad de ocupare extrem de ridicat, iar la durata sejururilor turistice probabil că suntem lideri. Turiștii care vin la Eforie stau aici minimum 6-7 zile, nu 2-3, cum se întâmplă în alte stațiuni. Următoarea noastră țintă este majorarea sezonului estival, prin dezvoltarea turismului balnear, o resursă extrem de importantă a Eforiei.”