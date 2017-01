Peste 10.000 de credincioşi aşteptaţi la Catedrala Luminii din Mangalia

Peste 10.000 de credincioși așteptați la Catedrala Luminii din Mangalia

Ştire online publicată Joi, 02 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anul acesta, singura slujbă de Înviere săvârșită pe malul mării va fi cea oficiată pe plaja de la Mangalia de către Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.Sâmbătă, 4 mai, în noaptea Învierii, lumina sfântă va fi adusă direct de la Ierusalim, Mangalia urmând să se transforme într-o adevărată Catedrală a Luminii, pentru că slujba va fi oficiată în aer liber.Pe plaja din Mangalia sunt așteptați în noaptea de Înviere peste 10.000 de credincioși, Primăria anunțându-și intenția de a organiza o înălțare de lampioane sub sloganul: „Lumina care vine, se întoarce la ceruri”.Imediat după slujba de Înviere, Arhiepiscopul Tomisului se va întoarce la Constanța, unde va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel.Mesajul Arhiepiscopului TomisuluiȘi pentru că în fiecare an Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, transmite un mesaj dreptcredincioșilor creștini, vă oferim fragmente din Pastorala la Înviere.Frați creștini,Omul este o ființă în care se îmbrățișează cerul și pământul, creatul, cu necreatul, dumnezeiescul cu omenescul.Păcatul însă l-a scos pe om din comuniunea cu Dumnezeu, care este izvorul vieții, de aceea înțelegem de ce păcatul este aducător de moarte. Prin păcat omul îl alungă pe Dumnezeu din viața sa și se aruncă singur în brațele morții. Moartea însă nu este numai acea despărțire a sufletului de trup, pe care o plângem și de care ne înfricoșăm și ne-o dorim a fi cât mai departe în viața noastră, ci există o moarte a sufletului, o moarte la care puțini se mai gândesc astăzi și de care mai puțini se înfricoșează. Aceasta se întâmplă pentru că omul contemporan nu mai are nevoie de Dumnezeu, de vreme ce tehnica și știința Îl pot înlocui cu succes. Omul de astăzi consideră că doar viețuirea bio-logică este cea adevărată și care trebuie întreținută cu orice preț, iar relația cu Dumnezeu, dacă apare vreodată, este redusă la împlinirea unor dorințe vremel-nice. Ceea ce nu înțelege el este că însăși viețuirea biologică are ca suport viețuirea duhovnicească și că o existență din care prezența lui Dumnezeu este exclusă duce în mod inevitabil la o viață lipsită de sens, la o frământare care, de multe ori, sfârșește în deznădejde și chin sufletesc. De aceea, Hris-tos Domnul ne îndeamnă zicând: „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33).v v vSă căutam, astfel, ca în rugăciu-nile noastre să cerem de la Dumnezeu putere spre a dobândi slujire jertfitoare ca, întru această slujire, să putem să ne ridicăm la sfințirea simțirilor noastre spre a ne bucura de bucuria duhovnicească a Învierii. Învierea este prăznuirea bucuriei, sărbătoarea luminii, dar simțirea acestei bucurii și a acestei lumini dumnezeiești vine doar din inima curată dobândită prin slujirea jertfitoare.Să nu uităm noi, cei din Dobrogea, că vestitorul învierii lui Hristos pe acest ținut a fost Sf. Apostol Andrei, care ne-a rămas părinte și propovăduitor.Să ne bucurăm, așadar, cu inimă curată, plină de iubire și de iertare, Învierea lui Hristos să fie și învierea noastră, iar biruința Lui să fie și biruința noastră, atunci când vom cânta: „Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare, Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, Cei ce-I cântăm cântare de biruință“. Hristos a înviat!