Peste 10.000 de constănţeni au fost părtaşi la Botezul Apelor

Peste 10.000 de constănțeni au fost părtași la Botezul Apelor

Boboteaza este cel mai mare eveniment religios de peste an care se petrece la malul Mării Negre și care polarizează atenția întregii Românii. Spre deosebire de ceilalți ani, ieri, vremea a ținut cu enoriașii constănțeni, un soare blând încercând parcă să înmoaie gerul.Încă de la ora 10, vreo 2.000 de locuitori se instalaseră pe faleza Cazi-noului în așteptarea procesiunii religioase ce urma să înceapă la ora 11,30.Fix la ora stabilită, având în frunte Fanfara RAJA, carele trase de boi, cai și măgari au plecat din dreptul Catedralei „Sfinții Petru și Pavel”, trăgând după ele cele 11 butoaie, cu destinația bine-știută de-acum, platoul din fața Cazinoului constănțean. Aici ele au fost umplute cu apă dintr-o cisternă.Încă de luni, 5 ianuarie, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat Slujba de Sfințire Mare a apei, slujbă identică cu cea care se oficiază în ziua de Bobotează, după care apa sfințită a fost îmbuteliată în cele 130.000 de pet-uri pregătite pentru credincioșii constănțeni, cu 10.000 mai mult față de anul trecut și dublu față de anul 2013.O dată ajunse carele la locul stabilit, după intonarea de către fanfară a Imnului de Stat și a Odei Bucuriei, Înaltprea-sfințitul Teodosie a oficiat slujba de sfințire a apelor. La procesiunea de la Cazinou, de ieri, a fost prezent și primarul Radu Măzare.După aproape o oră, însoțit de jandarmi și scafandri, IPS Teodosie a coborât în golful Cazinoului, unde a urcat într-o șalupă ce l-a dus în larg pentru a arunca cele trei cruci, în tradiționala procesiune care an de an suscită mai ales interesul scafandrilor.Cu toate că se vehiculase un zvon că vreo 30 de temerari și-ar fi dorit să prindă crucile, în marea ce avea aproape 2-3 grade Celsius am numărat circa 14 curajoși. Doi dintre cei trei care au prins crucile sunt scafandri salvatori la „Sea Protect Group” și se numesc Abaz Erdal (26 ani) și Alexandru Rusu (27 ani), cel de-al treilea fiind tot scafandru - Cosmin Adrian Prisecariu.În momentul în care a revenit pe uscat Înaltpreasfințitul Teodosie a declarat: „Iată că și Boboteaza anului 2015 a fost împodobită cu multe daruri, cu multă aghiazmă, cu soare, cu nădejdea că vom fi mai luminoși și mai buni în anul acesta. Marea stă mărturie tuturor gândurilor și faptelor noastre. Nădăjduim să fie marea prietenă, să-i ajute pe cei ce călătoresc, iar noi să ne sfințim toată apă cea vie din izvoarele lui Dumnezeu pentru că atunci când Dumnezeu intră în apă și apa devine sfântă și sfințită și ne dă bucurii sufletelor noastre”.Biserica a rânduit ca a doua zi după Botezul Domnului să fie cinstit Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a turnat apă, la Botezul în apele Iordanului, pe creștetul Mântuitorului. Sf. Ioan Botezătorul este cel mai mare proroc al Vechiului Testament și Înaintemergător al Domnului, pentru că a anunțat venirea lui Mesia, pregătind poporul să-L întâmpine.