Peste 1.000 de persoane, la deschiderea Festivalului Internaţional Turco-Tătar

Peste 1.000 de persoane, la deschiderea Festivalului Internațional Turco-Tătar

Cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco-Tătar și-a deschis, vineri, porțile pentru iubitorii dansului și muzicii turco-tătare. Evenimentul a devenit o tradiție și are loc, în fiecare an, în luna septembrie. Ca și în alți ani, el este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România, susținută de către Depar-tamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, în colaborare cu Ministerul Culturii și Cultelor, Instituția Prefectului din județul Constanța și autoritățile locale. Manifestările prilejuite cu ocazia acestui renumit festival au debutat, vineri, la orele 10.00, cu parada costumelor tradiționale pe traseul Sala Sporturilor - B-dul. Tomis - B-dul. Alexandru Lăpușneanu - Teatrul de Vară Soveja, unde a avut loc un mic spectacol. Tot în cursul zilei de vineri, prefectul Claudiu-Iorga Palaz a primit delegațiile formațiilor participante la Festivalul Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Turco-Tătar. În cadrul întâlnirii, au fost înmânate plachete, iar reprezentantul Guver-nului în teritoriu le-a dăruit oas-peților cartea în care pot citi despre toții prefecții Constanței. La rândul său, prefectul a primit un tablou reprezentând o zonă istorică din Istanbul. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc, vineri seara, pe scena Teatrului de Vară Soveja, unde peste 1.000 de persoane au urmărit cu interes prestațiile interpreților și formațiilor din România, Turcia, Ucraina și Bulgaria. În debutul festivalului, au fost intonate cele două imnuri naționale, ale României și Turciei, după care diverse personalități prezente la eveniment au ținut câte un mic discurs în fața publicului numeros. În discursul său, deputatul Aledin Amet a dorit să precizeze că festivalul a devenit o tradiție la care membrii comunității tătare din România țin foarte mult și a menționat că Guvernul României sprijină promovarea tradițiilor turco-tătare. La rândul său, prefectul Claudiu Iorga Palaz le-a spus spectatorilor că este nu numai prefectul româ-nilor, ci și al tătarilor, al turcilor, al ma-chidonilor, al țiganilor și al tuturor etniilor din județul Constanța.Totodată, el i-a asigurat că se va implica întotdeauna în activitățile la care va fi solicitat. În altă ordine de idei, demn de remarcat este și efortul organizatorilor, deoarece, în premieră, în acest an, Festivalul Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco-Tătar este prezentat la dimensiuni mult mai mari. Concret, față de anii trecuți, festivalul se desfășoară într-un spațiu mai încăpător, în aer liber, și va dura cu o zi mai mult. După ce, vineri seară, spectatorii au fost încântați de o parte a interpreților și ansamblurilor din România, Turcia, Ucraina și Bulgaria, cei care doresc pot urmări în continuare prestațiile participanților. Tradițiile culturale tătărești vor fi valorificate sâmbătă și duminică, pe scena Teatrului de Vară Soveja, începând cu ora 19.00, de cei 650 de artiști, dintre care 350 provin din Turcia, Ucraina și Bulgaria. Cele mai multe ansambluri reprezintă Uniunea Turco-Tătară din România, care participă cu 13 formații. Turcia este reprezentată de patru ansambluri, Ucraina de trei, iar Bulgaria de două. Intrarea la spectacole este liberă.