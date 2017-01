Perspectivă critică asupra jurnalismului actual

Marţi, 11 Decembrie 2012.

Joi, 13 decembrie, de la ora 12, la Biblioteca Virtuală a Universității „Ovidius” din Constanța va avea loc lansarea cărții „Journalism in Times of Major Changes; critical perspectives”, de lect. univ. dr. Raluca Petre, specializarea Jurnalism, din cadrul Facultății de Litere.Este jurnalismul o profesie de sine stătătoare în România? A fost el vreodată? Care sunt limitele autonomiei profesionale? Care sunt limitele transformării jurnalismului după comunism? Acestea sunt câteva întrebări la care încearcă să răspundă cartea de față.Această lucrare se bazează pe o cercetare doctorală derulată pe parcursul a trei ani, pe un corpus de aproape o sută de interviuri, realizate cu jurnaliști din diverse generații. Pe lângă partea etnografică, punerea în teorie sociologică reprezintă fundamentul pe care se construiesc explicațiile. Una dintre ideile care se deprind din cercetare este ă există o perspectivă generațională care determină felul în care jurnalismul este înțeles, practicat, valorizat.