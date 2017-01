Pericolele din şcolile constănţene: genoflexiuni şi flotări pe brânci, printre bănci

2

Despre sport

Daca si asa orele de sport se numesc ,,educatie fizica'',pai sunt o multime de moduri prin care se poate face o asemenea educatie adaptand programul dupa posibilitatile chiar si precare,doar sa aiba profesorii insisi suficienta educatie si vointa. Programa in acest domeniu ar trebui sa fie flexibila,de asemenea. Sportul trebuie sa fie ceva placut,deconectant,nu sa devina o corvoada si dupa terminarea scolii sa fie abandonat ca o activitate neplacuta,pentru ca asa a fost imprimat in mentalul omului de un sistem aiurea. Facut cu cap,sportul ajuta nu doar la dezvoltarea fizica ci si mentala,duce la cresterea increderii in sine. Orice lucru facut rigid,fortat,conduce la respingere si apoi abandon. Motivatia trebuie sa fie indusa de profesori,altfel inlocuim profesorii cu niste caporali si rezolvam lucrurile stupid ca in armata sovietica.