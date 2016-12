Performanţe excepţionale ale elevilor constănţeni la olimpiadele naţionale

Performanțe excepționale ale elevilor constănțeni la olimpiadele naționale

Nu pentru toți elevii constănțeni vacanța, fie ea cât de scurtă, a fost una de maximă relaxare. Și aici ne referim la elevii care s-au calificat la edițiile naționale ale diverselor olimpiade găzduite de centre din țară. În statisticile Inspectoratului Școlar Județean Constanța sunt contabilizate 21 de premii I, 17 premii II, 22 premii III, 65 de mențiuni, 11 mențiuni speciale și cinci premii speciale la olimpiadele școlare naționale, dar și trei premii I și două premii II la concursuri școlare națio-nale. Și pentru că efortul lor merită și o recunoaștere locală, ne facem în continuare datoria de a-i felicita public pe cei care au reușit să ia „caimacul”, cum spu-ne o vorbă din popor, adică au urcat pe prima treaptă a podiumului. Toți merită apre-cierea noastră, dar spațiul tipografic este limitat. Olimpiada Națională de Limbi Romanice s-a desfășurat în perioada 11-16 aprilie, la Arad, și a reunit un număr de 450 de elevi din toate județele țării. Probele scrise s-au desfășurat la Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad, iar festivi-tatea de premiere a avut loc la Expo Arad. Delegația constănțeană, pre-zentă la trei din cele patru secțiuni de concurs, a fost condusă de prof. Ecaterina Manole. La limba franceză s-au calificat 10 elevi, din patru licee constănțene, din care șase s-au întors cu diplome. Cristina Fediuc, clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, a obținut premiul I. Limba portugheză se stu-diază în doar trei licee din România: București, Cluj și la Constanța, la Liceul Teoretic „George Călinescu”. De aici au plecat la Arad cinci elevi pregătiți de prof. Nicolae Papa-zicu și care, conform afirmației prof. Alina Codreanu, director adjunct, „se vor întoarce sigur cu premii și mențiuni!“ Și așa s-a întâmplat. Alexandru Mihă-escu (clasa a IX-a) și Cosmina Chircu (clasa a X-a) s-au întors cu premiul I. De asemenea, și la Olimpiada națională de limba rusă, desfă-șurată la Pitești, în perioada 10-14 aprilie, doi elevi constănțeni au obținut premiul I, respectiv Alexandra Moroz (clasa a IX-a), Liceul Teoretic „Traian”, și Cristina Pavel (clasa a IX-a), Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Elevă la coregrafie, premiată la italiană Cu toate că este elevă în clasa a IX-a, secția coregrafie, la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, Sibel Menagi este una dintre laureatele olimpiadei de limbi romanice, la care reprezen-tanții Colegiului s-au remarcat spectaculos, deși contracandidații lor din liceele umaniste sau bi-lingve au în programă mai multe ore de limbi străine. „A fost prima dată când am participat la o fază națională a unei olimpiade. A fost un moment foarte emoționant pentru mine când am aflat că am obținut locul 3. Mă bucur că s-au văzut rezultatele muncii mele. Pentru a obține acest rezultat, însă, m-a ajutat foarte mult și profesoara Angela Doicescu-Ciurea. Zilele petre-cute în județul Arad au fost minunate. Împreună cu ceilalți participanți, m-am simțit bine și ne-am distrat. Acest rezultat mă face extrem de fericită, dar mă și obligă pentru viitor. Voi dedica, în continuare, câteva ore, zilnic, studiului limbii italiene, pentru că doresc ca anul viitor să obțin locul I”, a precizat, cu entuziasm, Sibel Menagi. Și Laura Florentina Dobrescu, clasa a XI-a la Liceul Teoretic „George Călinescu”, a obținut premiul III. Simona ANGHEL