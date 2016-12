Performanţă mondială a liceenilor mircişti

Performanță mondială a liceenilor mirciști

Ieri, chiar dacă „depopulat” din cauza vacanței, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a găzduit întâlnirea liceenilor celor mai valoroși în domeniul fizicii, întorși cu premii de la trei competiții foarte importante.Prof. Ion Băraru, coordonatorul Centrului de cercetări al elevilor constănțeni, avea toate motivele să fie foarte mândru de realizările acestora, după ce luni întregi a trudit alături de ei la realizarea unor lucrări care, iată, își primesc confirmarea valorică.Primul succes este legat de par-ticiparea la Timișoara la un important concurs dedicat pasionaților de fizică, intitulat CAN SAT Romania, organizat de Biroul European de Resurse pentru Educație Spațială din România (ESERO) cu sprijinul Universității de Vest din Timișoara.Pentru prima dată a avut loc și o etapă națională, la care elevii mirciști s-au prezentat cu un satelit de di-mensiunea unei doze de coca-cola și în care s-au găsit instrumente de măsură pentru mediul înconjurător. Echipa inițială era formată din 12 elevi, dar în cele din urmă s-au deplasat doar patru, printre care și un elev de la Liceul „Traian”. În final, s-au calificat opt echipe din țară, care și-au lansat sateliții dintr-un avion și pe care i-au manevrat de la sol, mirciștii obținând premiul III. „Ceea ce este extraordinar, având în vedere vârsta lor - clasa a IX-a și faptul că au concurat cu elevi cu foarte multă experiență de clasa a XI-a și a XII-a. Vorbim de o lucrare de electronică de mare precizie, fizică foarte multă, cea mai mică eroare periclitând funcționarea satelitului”, avea să ne declare, foarte bucuros, prof. Ion Băraru.Un alt echipaj, format din elevii Marina Cozma, Diana Catană și Matei Popovici (clasa a XI-a), au fost la Facultatea de Fizică de la Platforma Măgurele și au participat la un concurs care se intitulează „Hands on Universe”, la care au participat 42 de echipe din toată țara. Constănțenii au ocupat locul II, cu un experiment inedit, care cu sigu-ranță va figura de anul viitor în toate laboratoarele școlare. Ei au pus în evidență un fenomen, și anume vizualizarea forței Lorenz în fluide ionice. „Așa ceva nu s-a mai făcut până acum în nicio școa-lă, iar pentru învățământul românesc este ceva extraordinar de simplu, dar foarte eficient”, a spus prof. Băraru.Cea de-a treia ispravă a liceenilor mirciști este poate și cea mai de top. Cel puțin așa ne-a de-clarat eleva Marina Cozma, foarte mândră că împreună cu colegul ei Matei Popovici a obținut cel mai bun punctaj din lume la categoria liceu la concursul Settlement Art Contest, organizat de National Space Society, cu fotografia unei viitoare așezări umane pe planeta Marte. Aceasta face parte din lucrarea OBERT, care a luat premiul I la NASA și care ilustrează inovații foarte interesante, cum ar fi, spre exemplu, navigarea în atmosfera planetei Marte cu ajutorul unor baloane cu hidrogen. „Dincolo de ilustrație, tot ce vedeți are justificare științifică, iar acest premiu confirmă valoarea celeilalte lucrări premiate”, adăuga același inimos mentor mircist.Felicităm aceste mici genii care nu fac altceva decât să ducă faima acestui colegiu constănțean mai departe decât s-ar fi așteptat poate chiar și mentorii lor.