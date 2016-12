Pentru unii a început anul universitar

În timp ce la Academia de Studii Economice din București anul universitar s-a deschis ieri, la Constanța festivitățile sunt programate joi, 1 octombrie.În urma concursului de admitere din acest an, facultățile ASE primesc peste 6.000 de noi studenți la licență și peste 3.000 de studenți la masterat pentru programele de studii universitare în limbile română, engleză, franceză și germană.Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, i-a salutat pe cei aflați pentru prima dată în Academia de Studii Economice din București și pe toți membrii comunității universitare în mesajul său de început de an: „Stimați colegi, dragi studenți, vă urez un nou an universitar cu multe satisfacții, împliniri și rezultate pe măsura eforturilor și așteptărilor dumneavoastră!Dragi boboci, bun venit în comunitatea universitară a Academiei de Studii Economice din București! Vă mulțumim că ne-ați ales și vă dorim să aveți ambiția, curajul și determinarea de a ajunge specialiști de top, mândri că v-ați alăturat celei mai puternice universități de profil economic și de administrație publică din țară! Vivat Academia!”.La Constanța, atât Universitatea „Ovidius”, cât și Universitatea Maritimă au programat festivitățile joi, 1 octombrie.