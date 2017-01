Pentru melomani, spectacole de operă şi concerte pe bandă rulantă

Pentru melomani, spectacole de operă și concerte pe bandă rulantă

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” ne-a prezentat chiar de ieri, prima zi de muncă după vacanța de iarnă, programul de spectacole până luna viitoare. Astfel, sâmbătă, 12 ianuarie, de la ora 19, este programat un Concert „Johann Strauss”, sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat, cu valsuri și polci. Vineri, 18 ianuarie, este prezentată opera „Trubadurul”, de G. Verdi, tot sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat, în interpretarea soliștilor Iordache Basalic - București, Roxana Cetali, Marinela Marc - Cluj, Daniel Stoica, Constantin Acsinte, Ionela Duma ș.a. Duminică, 20 ianuarie, are loc o nouă reprezentație a operei „Văduva veselă”, sub bagheta dirijorului Lucian Vlădescu și în interpretarea soliștilor Constantin Acsinte, Mădălina Diaconescu, Stefan Popov - București, Daniela Vlădescu, Ciprian Done, Iulian Bratu ș.a. Vineri, 25 ianuarie, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei, este programat Concertul simfonic nr. 4 pentru pian și orchestră, de Beethoven, în interpretarea solistului Andrei Deleanu, iar sâmbătă, 26 ianuarie, se reia „Nunta lui Figaro”, sub bagheta lui Radu Ciorei și cu soliștii Stefan Popov - București, Ionela Duma, Ionuț Pascu, Roxana Bageac, Claudia Codreanu, Constantin Acsinte, Magda Marcu, Ciprian Done ș.a. Vineri, 1 februarie, lucrări de Paganini și Ceaikovski vor fi interpretate de Gabriel Croitoru, sub bagheta lui Răsvan Cernat, iar sâmbătă, 2 februarie, primim o invitație la „Traviata”, de G. Verdi.