Pentru elevii de-a VII-a a fost ultima teză

Ştire online publicată Joi, 14 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Elevii claselor a VII-a și a VIII-a au avut de rezolvat subiectul cu numărul 5 la teza cu subiect unic la Matematică. La această probă trebuia să se prezinte 6.398 elevi de clasa a VII-a, dar 408 au absentat, iar la clasa a VIII-a, din cei 6.692 înscriși la 15 septembrie, au lipsit 289. Pentru elevii din clasa a VII-a este ultimul test, iar pentru cei din clasa a VIII-a este penultimul. Elevii claselor a VIII-a mai au o probă, în 21 mai, respectiv cea la alegere între Istorie și Geografie. Urmează perioada emoțiilor postteză, când lucrările vor fi evaluate în unitățile de învăță-mânt, iar de pe 18 până pe 21 mai în centrele de evaluare, ca, mai apoi, între 22 mai și 2 iunie să fie depuse contestațiile care vor fi rezolvate până cel târziu pe 9 iunie. Evaluarea în sesiunile de teze unice din anul școlar 2008-2009 presupune ca fiecare lucrare să fie corectată de doi profesori: unul dintre aceștia este profesorul de specialitate care a predat la clasă (care va corecta lucrările în școală), iar celălalt, un profesor evaluator din centrul de evaluare, extern unității de învățământ de la care provine teza. Perioada specială a tezelor din semestrul II are următorul calendar: 26 mai - Limba si literatura maternă, 28 mai - Limba și literatura română, 2 iunie - Matematică și 4 iunie - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a). Înscrierea în clasa a IX-a, învățământ de stat, se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obținută la tezele cu subiect are o pondere de 50 la sută, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII tot de 50 la sută. Pentru prima dată în acest an, media la admiterea în liceu va cuprinde pentru elevii claselor a VIII-a atât rezultatul la teza din clasa a VII-a, cât și cel din clala a VIII-a.