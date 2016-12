Scandal mocnit

Pensionara Ioana Purcărea la al patrulea mandat?

Cu minimum 136 de participanți, Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar constănțean alege un nou președinte de sindicat pe 26 martie, la Casa de Cultură. Rămâne de văzut dacă va fi nou sau…Luni, 18 martie, s-au încheiat înscrierile, iar prof. Mihai Contanu, catedra de matematică a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, nota pe blogul său: „Am să mă înscriu în această cursă; doresc ceva pentru acest sindicat-oamenii trebuie să privească din nou spre sindicat. Vreau ca sindicatul constănțean să fie respectat de către autorități și să nu fim chemați la discuții doar atunci când trebuie semnătura noastră”.În cursa pentru acest post s-au mai înscris prof. Mihaela Caterinici, de la Școala Specială nr. 2, prof. Ion Popescu - Palatul Copiilor, și prof. Mitică Iosif - Școala Gimnazială „Ferdinand”, prof. Nicolae Scuratovschi - Liceul „Decebal” Constanța. Evident, toți cinci fiind contracandidații actualului președinte, prof. Ioana Purcărea, actualmente pensionară, cu catedră la Fundația Concord și care încheie cel de-al treilea mandat.Într-o discuție pe care am avut-o în urmă cu aproape jumătate de an, Ioana Purcărea declara: „Statutul actual are un articol care spune foarte clar că cei care nu mai sunt salariați în învățământ pot fi de drept revocați. La ora aceasta, pe anul școlar 2012-2013, eu sunt salariat al Liceului Concord, pe 10 ore de psihologie, am contract individual de muncă. În cazul în care colegii mei vor modifica statutul în așa fel încât eu să nu mai am acest drept, o voi face în glorie și nicidecum ca un actor care își joacă ultima piesă cu luminile stinse și fără niciun spectator. A fi președinte de sindicat este o meserie, pentru că nici la ora aceasta nu le știu pe toate”.Legat de prevederile acestui statut al sindicatului, ieri, prof. Nicolae Scuratovschi declara pentru „Cuget Liber”: „Când a fost aleasă Ioana Purcărea, în urmă cu 13 ani, statutul prevedea maxim două mandate de patru ani. A putut să-i ducă cu zăhărelul pe colegi și a schimbat în favoarea dânsei statutul. Nici în Republica Moldova președintele nu mai are dreptul la trei mandate, apoi la patru. Ce categorie mai reprezintă în calitate de pensio-nară? O să ajungem la dictatură și nu-i firesc!”.Și prof. Mihaela Caterinici consideră nece-sară o reformare a sindicatului pe mai multe aspecte: „În primul rând din punctul de vedere al comunicării în interiorul consiliului director, apoi al adoptării hotărârilor cu vot secret pentru a se elimina posibilitatea de control al voturilor. Sunt imperios necesare o transparență decizio-nală, o consultare a membrilor pe probleme esențiale pentru a adopta hotărâri, angajarea în proiecte locale care să vină în sprijinul membrilor de sindicat, nu să ne mulțumim cu cele lansate de la nivelul Federației”.