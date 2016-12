„(Pe)trecerea sufletului“. Tragedia din spatele comediei, moartea din plinul vieţii

Sâmbătă, în premieră la Teatrul de Stat

„(Pe)trecerea sufletului“. Tragedia din spatele comediei, moartea din plinul vieții

Sâmbătă, 12 decembrie, ora 19, Teatrul de Stat Constanța prezintă o nouă premieră, în regia lui Sorin Militaru, care a montat piesa „(Pe)trecerea sufletului” a autorului de origine bulgară Dimitre Dinev. O incursiune în lumea emigranților ilegali, a eforturilor pe care trebuie să le depună pentru a se putea integra pe piața neagră a muncii și pentru a ajunge, în cele din urmă, la chestiuni filosofice inerente oricărei experiențe dificile. Spectacolul se va centra asupra vieții (dar nu va lipsi nici moartea) unor emigranți est europeni, pe care îi leagă disperarea, dificultatea de a supraviețui și nevoia de schim-bare. Iar schimbarea majoră vine pe fondul unui accident de muncă suferit de unul dintre emigranți, fapt care declanșează acel strigăt esențial despre care vorbea și Tolstoi, sau măcar întrebarea po-trivită care vine în mintea oamenilor în momente critice. Ajung, astfel, să se identifice cu cel mort, creându-se situații în care comedia, filosofia și tragedia își găsesc fuziunea. În cadrul conferinței de presă pe care Teatrul de Stat o organizează în mod tradițional înainte de premiere, regizorul Sorin Militaru a subliniat criza care a afectat în mare măsură instituțiile culturale și pe cei care o fac să existe, în special pe actori, vorbind despre dificultățile cu care aceștia s-au confruntat și încă se confruntă din punct de vedere financiar: „Au fost situații în care actorii nu au avut bani de drum pentru a veni la repetiții, un lucru umilitor pentru ei”, a spus regizorul. Astfel că, din acest punct de vedere, povestea lui Dinev este asemănătoare cu „povestea” reală pe care actorii constănțeni, și nu doar cei de aici, au ajuns, din nefericire, să o experimenteze. Actorul Iulian Enache a vorbit despre decriptarea scrierii lui Dinev, despre recompunerea semnificațiilor autorului bulgar: „A trebuit să refacem ceea ce Dinev a vrut să spună cu foarte mare atenție, mai ales că piesa trebuie să aibă o oarecare doză de umor, de comic. Personajul meu este singurul austriac din acest grup, și e interesant pentru că nu se așază pe o structură tipică a austriacului, ci are ceva din toți. Chiar are o replică, la un moment dat, când spune că ar vrea să treacă prin toate țările străbătute de Dunăre”. „Toți sunt foarte diferiți, și fiind o adunare de oameni, se ajunge la niște situații foarte interesante”, a precizat actorul Marian Adochiței. Spectacolul montat de Sorin Militaru este, în fapt, o comedie de situații, străbătută de drame: „De aceea, la un moment dat îți vine să plângi, îți vine să râzi, lucrurile se amestecă. Este un spectacol care va pune multe probleme afective și de înțelegere publicului. Este un text de o finețe și de o căldură interioară extraordinară. Și are și umor foarte mult“, spune regizorul. Din distribuția spectacolului vor face parte: Iulian Enache, Nicodim Ungureanu, Marian Adochiței, Andu Axente, Cosmin Mihale, Remus Archip, Dana Dumitrescu, Laura Iordan / Turchian Nasurla, Georgiana Mazilescu / Florina Diaconu și Costel Cloșcă. Muzica este semnată de Vlaicu Golcea iar scenografia este realizată de Maria Nicola.