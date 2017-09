Pe post de cobai! Cum vor studia elevii claselor a V-a

Elevii claselor a V-a și cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ al acestor clase vor utiliza, în primele opt săptămâni ale noului an școlar, un Compendiu introductivm pentru gimnaziu. Decizia aparține ministrului Educației Naționale, Liviu Marian Pop, și are ca obiectiv sprijinirea elevilor, de clasa a V-a afectați de absența manualelor școlare.Compendiul include resurse de învățare și propune o abordare modernă, interactivă, sintetică, menită să încurajeze gândirea critică și comunicarea prin activitățile și aplicațiile integrate. Suplimentar, pentru dezvoltarea unor activități de învățare, se fac trimiteri inclusiv la materiale disponibile on-line.Documentul are 296 de pagini și este structurat pe 6 arii curriculare: limbă și comunicare (limba și literatura română, limba modernă 1, engleză și franceză și limba modernă 2, engleză, franceză și germană), matematică și științele naturii (matematică, biologie), om și societate (educație socială, istorie, religie, cultul ortodox, geografie, religie - cultul penticostal), arte (educație plastică, educație muzicală), tehnologii (educație tehnologică și aplicații practice, informatică și TIC), consiliere și orientare (consiliere și dezvoltare personală).Fiecare lecție este reflectată în mod distinct, fiecare disciplină având alocate un număr de pagini, corelat cu numărul de ore pe săptămână alocate studiului, potrivit planului-cadru.Cele mai importante avantaje ale acestei resurse de învățare sunt următoarele: accesul la resurse de învățare absolut necesare, în contextul în care anumite discipline (Informatică și TIC) sunt studiate pentru prima dată; accentul se mută de pe conținuturi, esențializate în acest material, pe crearea unor contexte de învățare relevante în dezvoltarea competențelor generale și specifice indicate de programele școlare; elevii au ocazia să facă mai ușor legături între diferite discipline prin intermediul unor activități prin care pot extinde/transfera achizițiile în contexte noi.În cursul zilei de luni, 4 septembrie, au fost distribuite 82.200 de exemplare în 20 de județe. Până la începerea noului an școlar, compendiul va ajunge în toate unitățile de învățământ gimnazial din țară. În total, au fost comandate 177.000 de exemplare, care au costat 732.780 lei.