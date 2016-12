Pe mâinile cui au încăput facultăţile Universităţii „Ovidius”

10

pentru cei care il injura pe Cojoc

Buna ziua. Sunt un roman, care a facut fac de Istorie si acum traiesc peste granita. Ma uit la comentariile dvs si ma minunez cata dezbinar esi ura poate sa fie. Asa ca am si eu o mica intrebare: Ce a putut face marian Cojoc de il injurati asa de tare??? L-am avut profesor la cursuri, din cate stiu nu a picat pe nimeni la examen, spaga nu lua. E drept, nu am avut de a face cu el in mod deosebit, dar m-a ajutat cu cateva sfaturi utile in facultate. In rest nimic. Dar nici nu am auzit ceva concret, sa-i fi facut rau cuiva (sa spuna unul: "uite domnule ce mi-a facut Cojoc"). Asa ca intreb si eu acum.. concret: ce a facut Cojoc de il tot injurati??