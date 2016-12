„Pe criza asta nu mai îndrăznim să ieşim în stradă!“

„Pe criza asta nu mai îndrăznim să ieșim în stradă!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, staff-ul filialei constănțene a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a convocat de urgență o conferință de presă de la care toți ziariștii se așteptau să plece cu vreo știre bombă legată de inițiativele sindicale. În primul rând, am fost anunțați că România, neprimind în prima tranșă împrumutul de la FMI, se află în imposibilitatea de a plăti salariile în 2010. „Creșterea de 34,19 la sută anunțată de noul Minister al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este doar pe hârtie, iar procentul din PIB de 6% este neadevărat”, a declarat președintele Ioana Purcărea. Chiar și foarte selectiv prezentate, cifrele știm prea bine că nu „reperează” cu nimic moralul la pământ al cadrelor din învățământ. Același lider consideră că înainte de a se emite OUG 114 trebuia aplicată Legea Educației, trebuia avut în vedere planul de învă-țământ, disciplinele care trebuiau să fie în concordanță cu competen-țele și nicidecum reducerea a 15.000 de posturi. Între 21 și 24 ianuarie, la Constanța va avea loc o întâlnire cu toți juriștii sindicatelor și ai membrilor departamentului juridic din federație pe marginea a nouă probleme: // discutarea Legii 330, în special articolele 3 și 7, care se contrazic // sporul de zonă, abrogat de aceeași lege pentru didactic auxiliar și nedidactic // situația proceselor privind Legea 221 r articolele declarate neconstituționale, respectiv sporul de stress, fidelitate și tranșele suplimentare de vechime r// normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic prin comasare // discutarea art. 10 din Legea 329 privind acordarea zilelor libere fără plată și modul de aplicare // încadrarea colegilor din învățământul preșcolar și primar și salarizarea prin studiile certificate, respectiv studiile Bologna // HG 1613 - dacă respectă procedura de stabilire a standardelor // procedura de atacare în instanță pe toate aceste probleme. „Federația noastră este hotărâtă să angajeze o casă de avocatură. Pentru că și-așa perioada de criză îi afectează pe colegii mei, n-am putea să îndrăznim în acest moment să spunem că facem un miting, facem o grevă, facem alte forme de protest. Ne-am gândit că aceasta este cea mai sigură formă de protest, acționarea în judecată”, a conchis același interlocutor. La nivel național, se solicită despăgubiri pe doi ani pentru cadrele disponibilizate Federația Educației Naționale (FEN) a cerut, joi, guvernului să acorde angajaților din învățământ care vor fi concediați salarii compensatorii și venituri garantate la nivelul salariului mediu pentru cel puțin doi ani, deoarece reducerea de posturi se încadrează la „disponibilizări colective”. FEN amenință cu proteste în cazul în care nu vor fi asigurate salariile compensatorii și veniturile lunare garantate. „Întrucât salariații din învățământ care își vor pierde posturile s-au specializat numai în acest domeniu, va fi greu pentru ei să-și găsească un alt loc de muncă, considerăm că o perioadă de doi ani asigură timpul necesar pentru o posibilă reconversie profesională. Executivul are o obligație morală față de disponibilizați care trebuie tratați ca și ceilalți angajați ai statului ce beneficiază de aceste măsuri de protecție socială. În condițiile în care angajații din educație nu vor primi prin similitudine cu ceilalți angajați ai statului, care urmează să fie disponibilizați, aceleași drepturi, avertizăm Guvernul că mișcările de protest suspendate pot fi reluate în orice moment”, a declarat secretarul general FEN, Constantin Ciosu. De asemenea, Federația Educației Naționale (FEN) atrage atenția că în conformitate cu Legile 387 și 330 adoptate anul trecut, salariile învățătorilor și educatorilor care au absolvit studii superioare de specialitate ar trebui să crească în 2010 cu până la 200 de lei în funcție de vechime. „Potrivit legislației actuale, învățătoarele și educatoarele care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 387/2009 și Legea 330/2009 trebuie să fie salarizate începând cu 1 ianuarie 2010 la ni-velul studiilor superioare de lungă durată. Am făcut acest demers deoarece până la ora actuală MECTS nu a transmis în teritoriu nicio notă privind încadrarea și salarizarea cadrelor didactice aflate în această situație. Întrucât în această perioadă se întocmesc statele de plată pentru luna ianuarie, ministerul va trebui să facă de urgență precizările necesare pentru aplicarea legii în spiritul și litera acesteia”, a declarat Constantin Ciosu, secretar ge-neral FEN. Majorările salariale vin, în acest caz al educatorilor și învățătorilor, din încadrarea lor pe altă funcție, și anume profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar, explică reprezentanții FEN. În prezent, salariul de bază brut al educatorilor se situează între 968 și 1.711 de lei plus sporul, diferențele fiind făcute în funcție de vechime, cel mai mare salariu fiind pentru cei care au gradul I și peste 40 de ani vechime.