Pe cine mai interesează cetăţile antice ale Dobrogei

...Dumnezeu ne da, dar nu ne baga in traista!

Subiect interesant, dar greu de abordat de specialisti, comunitate, presa si autoritati. In spatele acestuia se afla o stiinta intreaga. Deocamdata, dupa cum merg lucrurile, numai specialistii isi fac treaba. Ei nu pot fi invinovatiti de nimic. Sapa, publica, fac expozitii, restaureaza, mai fac si proiecte...ce sa le mai cerem? Comunitatile stau cu mainile in san, autoritatile se fac ca nu observa, presa mai scrie din cand in cand si atunci dupa priceperea lor si fara rezultat...Siturile au nevoie de protectie si paza, de cupatenie permanenta, nu sunt pregatite pentru vizitat. Nici unul: nici Histria, nici Tropaeum. Turistul nu poate calca peste ziduri, nu poate escalada pietrele cazute, nu poate merge fiecare pe unde il taie capul. De aia agentiile nu incheie contracte. daca o face, va fi raspunzator pentru toate picioarele rupte....si nu vrea asta...autoritatile nici nu stiu ca au situri. ele au furat din perimetrul acestora cat de mult au vrut. In unele cazuri au mers pana langa ziduri. Asta in lipsa unui statut juridic clar. Peste tot iarba, buruieni, aqnimale, piatra scoasa, ...detectoristi care trag la greu saracii, si chiar monumente jefuite, ca la Sacidava unde au fost scoase inscriptii din ziduri....asta este realitatea. Despre asta trebuie scris. Altminteri, ne invartim in jurul cozii! Chestia aia cu limesul unesco ar putea fi interesanta daca are finalitate. Dar nu cred ca la noi. Acum va intreb: -Ati vazut in lumea civilizata cum arata un sit arheologic integrat circuitului turistic? Daca da, faceti comparatie, daca nu, va imaginati ca este imprejmuit, ca are serviciu de paza, casa de bilete la intrare, parcare, toalete, locuri de unde se pot cumpara harti, pliante, suveniruri, unde se poate potoli setea sau foamea, panouri explicative mari in limbile internationale, trasee obligatorii de vizitare cu pasarele din lemn peste ziduri sau santuri, fara buruieni, fara animale la pascut, cu ghizi....adica, altfel spus, aici este o mica industrie! Vorba veche ca Dumnezeu ne da, dar nu ne baga in traista, se adevereste si in acest domeniu.