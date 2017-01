Păzea, vine Vama în turneu prin Constanţa!

Păzea, vine Vama în turneu prin Constanța!

Ştire online publicată Miercuri, 18 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În luna martie, trupa Vama va porni într-un turneu prin țară. Traseul formației include orașe precum Oradea, Timișoara, Brașov, Cluj și Constanța. Programul exact al turneului va fi publicat în curând pe vamamusic.ro și pe blogul lui Tudor Chirilă. „Mă bucur mult c-o să fim on the road again”, spune Tudor Chirilă despre acest turneu. „Împachetăm și venim la întâlnirea cu orașe în care n-am fost de ceva vreme. Ne place mult în turneu pentru că acolo se sudează trupe, se nasc idei, prind viață albume noi... în turneu povestea merge mai departe și fiecare oraș are partea lui, pusă deoparte. Sau, în două cuvinte: păzea venim!”.