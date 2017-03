Pavel Năstase: "Gândim un pachet educaţional care să înlocuiască manualul şcolar"

Pavel Năstase: "Gândim un pachet educațional care să înlocuiască manualul școlar"

Ştire online publicată Marţi, 14 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Pavel Năstase, a declarat că analizează posibilitatea înlocuirii manualelor cu un pachet educațional care să cuprindă un manual-cadru, un ghid pentru profesor și un caiet auxiliar, subliniind că, astfel, se va rezolva problema materialelor auxiliare."Deocamdată facem o estimare, este o idee care ar rezolva problema privind materialele auxiliare care creează mai multe probleme financiare părinților care nu au bani să cumpere aceste materiale și, în ultimă instanță, complică foarte mult procesul educațional. Noi gândim un pachet educațional care, deja, pentru limba și literatura română s-a folosit, în care să fie manualul-cadru, un ghid pentru profesor și un caiet auxiliar care acompaniază manualul respectiv. Pentru asta trebuie să facem o analiză serioasă să vedem și impactul bugetar care ar fi dat. Va fi înlocuit manualul cu acest pachet educațional", a afirmat Pavel Năstase după audierea sa în Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților.Ministrul le-a explicat deputaților din comisie că în procesul educațional sunt manuale foarte încărcate și trebuie revizuite programele școlare."Vreau să vă spun că și încărcarea ghiozdanului e o problemă în momentul de față, pentru că avem copii care se îmbolnăvesc și care generează tot felul de malformații la coloana vertebrală datorită unor ghiozdane care au manualele de bază plus auxiliarele, care înseamnă foarte mult. Din această perspectivă, am lansat un proiect care înseamnă reevaluarea, în termeni școlari (...), înseamnă revizuirea programelor școlare, a manualelor școlare, plecând chiar de la programele-cadru pentru toți anii de studiu", susținut Pavel Năstase.Potrivit lui Năstase, această revizuire ar trebui să se producă într-un an. "Această revizuire nu înseamnă că înlocuim manualele actuale care sunt în uz. Avem mult mai multe posibilități prin programa școlară, care este și un ghid al cadrului didactic", a adăugat Năstase.