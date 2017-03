Pavel Năstase: "Am lansat achiziţia manualelor şcolare. Termen - luna iulie"

Pavel Năstase: "Am lansat achiziția manualelor școlare. Termen - luna iulie"

Ştire online publicată Marţi, 14 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Pavel Năstase, a declarat, marți, că a fost lansată achiziția manualelor școlare pentru anul școlar 2017 - 2018, cu termen până în luna iulie."În ideea de a rezolva problema ca manualele școlare să fie la începutul școlii pentru toate clasele - la clasa a V-a vorbim de manuale noi, pentru celelalte clase vorbim de completarea stocului de manuale - deja am lansat achiziția prin inspectoratele școlare, iar termenul este luna iulie. Practic, sper ca anul acesta toate manualele școlare să fie pe băncile școlilor înainte de începerea școlii", a afirmat Năstase, la audierea sa din Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților.El a precizat că a avut întâlniri cu reprezentanții editurilor pentru a reduce perioada de producție a manualelor școlare de la șase luni la 100 de zile și a schimbat criteriile de achiziție publică."Dacă până acum era prețul cel mai mic ca și criteriu, de data aceasta am introdus criterii de calitate și avem următoarea pondere: 85% din punctaj se obține din criteriile de calitate, iar restul de 15% din preț. Am dat și un preț maximal până la care editurile să își facă ofertele respective", a explicat Năstase.El a adăugat că a fost un proces "foarte dificil", pentru că "editurile sunt obișnuite să vină cu prețuri de dumping, să câștige aceste licitații și să genereze manuale care nu sunt de calitate".Potrivit ministrului, acest proces este în întârziere deoarece programele școlare trebuiau aprobate în noiembrie anul trecut și tot atunci trebuia lansat ordinul de ministru privind achiziția publică.În opinia sa, manualele școlare sunt "foarte încărcate" și de multe ori nu respectă competențele principale."Toată lumea sesizează un lucru (...) avem manuale școlare foarte încărcate care pleacă de la programe școlare care iarăși sunt exagerat de dezvoltate și care, de multe ori, nu respectă competențele principale, competențele de bază de la care pleacă aceste programe școlare. În acest context, am avut discuții cu inspectorii de specialitate pe aceste manuale, astfel încât să reducă cât mai mult posibil partea aceasta de conținut. (...) Pe baza observațiilor, pe baza analizelor care se fac în cadrul Institutului de Științe ale Educației, ne-am dat seama că la clasele I-IV, unde avem manuale noi, trebuie și acolo să intervenim pentru că părinții și copiii se plictisesc tocmai datorită acestor manuale care sunt exagerat de încărcate din punctul de vedere al conținutului", a explicat Pavel Năstase.