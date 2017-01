Patru studenţi şagunişti vor studia în străinătate

Patru studenți șaguniști vor studia în străinătate

După o sesiune încheiată cu succes, patru studenți ai Universității „Andrei Șaguna” vor începe noul semestru în universități partenere din Europa. Programul Erasmus pentru studenți oferă acestora posibilitatea de a învăța în alte universități din lume pentru a cunoaște sisteme educaționale noi, pentru a-și face prieteni, pentru a comunica într-o limbă străină, pentru a propaga elementele culturii noastre naționale și pentru a se dezvolta ca oameni.Universitatea „Andrei Șaguna” trimite studenți bursieri în străinătate încă din anii 95; astfel, primii studenți șaguniști au învățat în SUA (Universitatea Indiana-Indianapolis), apoi Belgia, Italia, Danemarca, Turcia, iar din 2005 și în alte țări partenere în programul Erasmus pentru mobilități.Anul acesta, Universitatea trimite doi studenți în Danemarca (Universitatea VIA) și alți doi în Polonia (Universitatea Wroclaw). Relația cu Universitatea din Danemarca este deja tradițională; în fiecare an studenți șaguniști au învățat acolo în varii domenii. Au adus acasă experiențe educaționale noi, modalități particulare de învățare-evaluare, aplicații practice deosebite. Anul acesta, Emanuela Burlacu, studentă în anul II la Facultatea de Psihologie și Silviu Zană, student în anul II la Facultatea de Științe Economice și-au câștigat, în urma unei riguroase selecții, dreptul de a studia la Universitatea VIA din Danemarca. Motivația lor principală pentru a participa la acest program este dorința de a cunoaște sistemul educațional danez, recunoscut în lume pentru învățământul centrat pe student.Colaborarea cu Universitatea Wroclaw (Polonia) este de dată mai recentă, astfel că anul acesta pentru prima oară vor învăța acolo și studenți șaguniști. Arina Frățiman, (Facultatea de Psihologie) și Ionuț Ivăncescu, (specializarea Relații Internaționale și Studii Europene) își vor completa cunoștințele în cadrul acestei universități, alături de studenți din alte țări europene și nu numai.Cei patru studenți primesc o bursă suficientă pentru acoperirea cheltuielilor presupuse de deplasarea în străinătate și desfășurarea activităților universitare în țările de destinație. Ajunși acolo, sunt întâmpinați de profesori și colegi de-ai lor, sunt ajutați să se cazeze și să-și rezolve principalele probleme, iar timp de o săptămână desfășoară activități destinate acomodării și integrării în grupul universitar. Își vor alege apoi o curriculă compatibilă cu cea a universității „Andrei Șaguna” și vor participa la toate activitățile universitare și extrașcolare programate. Pe tot parcursul semestrului, bursierii șaguniști sunt asistați de o echipă din partea gazdelor, dar și de acasă, de către echipa de organizare a proiectului. De la distanță, prin sisteme moderne de comunicare, bursierii țin legătura cu universitatea „Andrei Șaguna”, cu colegii și profesorii lor, care le oferă sprijin și îi ajută să se adapteze mai ușor. La sfârșitul semestrului participă la evaluările finale, obținând creditele aferente, cu care se întorc apoi în țară. Sistemul creditelor transferabile din învățământul superior românesc permite acest lucru, astfel că studenții bursieri vor adăuga la creditele obținute în UAS pe cele obținute la Universitățile din Europa.Pentru studenți, acțiunea nu se oprește aici. La întoarcerea în țară, ei vor împărtăși colegilor experiențele trăite, cunoștințe, noutăți, diferențe și asemănări, astfel încât cu toții vor avea de câștigat.Mobilitatea universitară constituie un obiectiv important al integrării învățământului universitar romînesc, iar pentru Universitatea „Andrei Șaguna” este o preocupare permanentă, contribuind la ștergerea limitelor între nivelul de pregătire a studenților din țările Uniunii Europene. Prin acest program, adresat atât studenților, cât și cadrelor didactice, se structurează un set de bune practici absolut necesar învățământului universitar.Beneficiind de experiența studenților și profesorilor care au vizitat universități partenere din Europa și din lume. Universitatea „Andrei Șaguna” se mândrește astăzi cu un învățământ modern, un corp profesoral de elită, o curriculă adaptată cerințelor pieței europene și cu studenți și absolvenți valoroși în domeniile lor de activitate.