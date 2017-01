Patru elevi constănţeni, eliminaţi de la proba scrisă la română

Bacalaureat 2007

Patru elevi constănțeni, eliminați de la proba scrisă la română

Patru absolvenți ai clasei a XII-a au fost eliminați vineri, 29 iunie, din examen după ce au fost surprinși copiind. Aceștia susțineau proba scrisă la limba și literature română. Potrivit președintelui Comisiei Județene de Bacalaureat, inspector scolar general adjunct, profesor Steluța Andrei, „este vorba despre doi elevi din centrul de examen de la Grup Școlar Economic «Virgil Madgearu», un elev din centrul de examen de la Colegiul Tehnic Energetic Constanța și un elev din centrul de examen de la Grup Școlar Industrial Energetic Cernavodă”. Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, candidații care au fost eliminați de la o probă, nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii notelor pentru sesiunile următoare. Se consideră că acești candidați nu au promovat examenul de bacalaureat. În urma centralizării rezultatelor după prima probă scrisă, din cei 7.687 de elevi înscriși, aproape 20 au lipsit. Procentul de prezență după proba scrisă a fost de 99,7. Astăzi, proba scrisă la limba maternă - turca Astăzi, de la ora 9, 32 de elevi de la centrul de examen de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia susțin proba scrisă la limba și literatura maternă, respectiv turcă. În zilele următoare, respectiv 3 și 4 iulie, se vor desfășura proba obligatorie a profilului (D) și proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (E) - scrisă sau practică. Ultima probă a examenului de bacalaureat, cea la alegere dintre discipli-nele din celelalte arii curriculare (F), scrisă sau practică, va avea loc miercuri, 5 iulie. Comisia națională de examen va organiza în toate zilele în care sunt probe scrise, începând cu ora 8.55, ședințe publice de extragere a variantei de subiect, după aceeași metodologie utilizată și la testele naționale. Prima afișare a rezultatelor va avea loc în data de 7 iulie, până la ora 16.00. În aceeași zi, în intervalul orar 16.00 - 20.00, vor putea fi depune contestațiile. Soluționarea acestora este prevăzută în perioada 8 - 9 iulie, iar afișarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 10 iulie. Se consideră promovat la examenul de bacalaureat candidatul care a obținut cel puțin nota 5 sau calificativul „admis” la fiecare probă orală, a obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen și are media generală minimum 6 (șase). În acest caz, candidatul este declarat „reușit”. Candidații care s-au prezentat la toate pro-bele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condițiile menționate sunt declarați „respinși”. Pentru candidații care obțin media generală 5,99, media generală se rotunjește la 6,00.Patru absolvenți ai clasei a XII-a au fost eliminați vineri, 29 iunie, din examen după ce au fost surprinși copiind. Aceștia susțineau proba scrisă la limba și literature română. Potrivit președintelui Comisiei Județene de Bacalaureat, inspector scolar general adjunct, profesor Steluța Andrei, „este vorba despre doi elevi din centrul de examen de la Grup Școlar Economic «Virgil Madgearu», un elev din centrul de examen de la Colegiul Tehnic Energetic Constanța și un elev din centrul de examen de la Grup Școlar Industrial Energetic Cernavodă”. Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, candidații care au fost eliminați de la o probă, nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii notelor pentru sesiunile următoare. Se consideră că acești candidați nu au promovat examenul de bacalaureat. În urma centralizării rezultatelor după prima probă scrisă, din cei 7.687 de elevi înscriși, aproape 20 au lipsit. Procentul de prezență după proba scrisă a fost de 99,7. Astăzi, proba scrisă la limba maternă - turca Astăzi, de la ora 9, 32 de elevi de la centrul de examen de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia susțin proba scrisă la limba și literatura maternă, respectiv turcă. În zilele următoare, respectiv 3 și 4 iulie, se vor desfășura proba obligatorie a profilului (D) și proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (E) - scrisă sau practică. Ultima probă a examenului de bacalaureat, cea la alegere dintre discipli-nele din celelalte arii curriculare (F), scrisă sau practică, va avea loc miercuri, 5 iulie. Comisia națională de examen va organiza în toate zilele în care sunt probe scrise, începând cu ora 8.55, ședințe publice de extragere a variantei de subiect, după aceeași metodologie utilizată și la testele naționale. Prima afișare a rezultatelor va avea loc în data de 7 iulie, până la ora 16.00. În aceeași zi, în intervalul orar 16.00 - 20.00, vor putea fi depune contestațiile. Soluționarea acestora este prevăzută în perioada 8 - 9 iulie, iar afișarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 10 iulie. Se consideră promovat la examenul de bacalaureat candidatul care a obținut cel puțin nota 5 sau calificativul „admis” la fiecare probă orală, a obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen și are media generală minimum 6 (șase). În acest caz, candidatul este declarat „reușit”. Candidații care s-au prezentat la toate pro-bele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condițiile menționate sunt declarați „respinși”. Pentru candidații care obțin media generală 5,99, media generală se rotunjește la 6,00.