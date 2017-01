Patru constănţeni, câştigători la Festivalul „Micul Artist“ de la Craiova

Patru constănțeni, câștigători la Festivalul „Micul Artist“ de la Craiova

Tineri cântăreți din toată țara și-au pus talentul la încercare la Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii „Micul Artist”, desfășurat la Craiova în perioada 10-12 septembrie. Printre participanții cei mai apreciați de juriu se numără și patru constănțeni: Andreea Olariu, care a obținut nota 10 pe linie, ca și Alina Amon (din Craiova) și Georgia Dascălu (din București), cu care a împărțit trofeul festivalului. Un alt constănțean care a impresionat juriul festivalului este Claudiu Băluță, care a obținut premiul II la categoria a II-a. Tot premiul II, de data aceasta la categoria a III-a, le-a revenit constănțenilor Raluca Sofrone și Alexandru Florea. Câștigătoarea trofeului, Andreea Olariu, este elevă în clasa a VII-a la Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”. Talentata interpretă cântă de la vârsta de 6 ani și, de atunci, are ca unică opțiune trofeul, pe care îl câștigă la fiecare concurs la care participă: Festivalul Concurs Național de Interpretare Muzicală „Copiii cântă marea” (Sulina), Festivalul „Camena” (Piatra Neamț), Festivalul Național de Muzică Ușoară „Fiero” (Piatra Neamț), Festivalul Național de Muzică „Portativul veseliei” (Craiova), Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret „Constelația Juniorilor” (Focșani) și Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret „Sunetul muzicii” (Ovidiu). Ea s-a bucurat de mare succes la public și la Festivalul „Callatis”, unde a interpretat, cu forță și aplomb, alături de Mihai Trăistariu celebra piesă „Vivo per lei”. Claudiu Băluță este elev în clasa a VI-a, la Școala nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, și studiază la cursurile de canto de la Palatul Copiilor. Cântă doar de un an, dar a reușit, până acum, să participe și să câștige premii la diferite festivaluri de muzică, printre care și „Steluțele mării”, unde a obținut premiul II. Raluca Sofrone, elevă la Grupul Școlar de Industrie Alimentară, dar și în primul an la Școala Populară de Artă, clasa prof. Teo Rădulescu, este, la rândul ei, o cunoscută a concursurilor de muzică: anul trecut a obținut trofeul Festivalului „Sunetul muzicii” de la Lumina, iar anul acesta a câștigat premiul „Mihai Trăistariu” la Festivalul Național de Muzică Ușoară „Fiero”. De asemenea, în palmaresul său se numără premiul II la Festivalul „Fest-Remember” Constanța sau premiul III la Festi-valul „Sunetul Muzicii” de la Lumina. Alexandru Florea este elev la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”, dar se pregătește muzical cu prof. Teo Rădulescu, de la Școala Populară de Artă, instituție unde tânărul artist urmează să se înscrie. Nici Alex nu este la prima „ispravă” de acest gen, el participând la concursuri importante precum Cerbul de Aur Junior, unde a obținut locul II, dar și la „Sunetul muzicii” desfășurat la Lumina. Festivalul „Micul Artist” de la Craiova, ajuns la cea de-a VI-a ediție și organizat de Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă, s-a desfășurat pe o singură secțiune – interpretare - , pe trei categorii de vârstă: 6-9 ani, 10-13 ani, 14-18 ani. 38 de tineri artiști din toată țara au impresionat publicul craiovean, dar și juriul, care, așa cum anunță organizatorii, „a întâmpinat mari dificultăți în procesul de selecție a câștigătorilor”. Juriul a fost alcătuit din Mihai Trăistariu, Claudiu Bulete, Doina Moroșanu și Dan Dinulescu. „Evenimentul oferă cadrul de afirmare a unor talente autentice, pe de o parte, iar pe de altă parte încurajează schimburile cultural-artistice, dar și fair-playul între concurenți, punând un accent deosebit pe dezvoltarea personală a fiecărui copil”, a spus Cristina Catană, organizator.