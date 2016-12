Interviu cu pianistul Mihai Ritivoiu

„Pasiunea pentru muzică clasică a început de la vârsta de trei ani!“

Vineri, 15 Iunie 2012.

Mihai Ritivoiu este câștigător a numeroase concursuri naționale și internaționale, cum ar fi Concours Mu-sical de France de la Paris, în anul 2002, Concursul Internațional Jeunesses Musicales de la București, în 2006 sau Concursul Național de Pian din cadrul Zilelor Lipatti, organizate de Radio România Muzical în 2010. A concertat, în postură solistică sau camerală, pe numeroase scene din București și din țară și a colaborat cu ansambluri precum Orchestra de Cameră Radio condusă de Radu Popa, Orchestra Română de Tineret dirijată de Cristian Mandeal, Filarmonica de Stat Botoșani și Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, sub bagheta lui Florin Totan. Mihai Ritivoiu se află zilele acestea la Constanța, unde va susține, astăzi, un recital pe scena Teatrului „Oleg Danovski“.- Când ați descoperit pasiunea pentru muzică și pentru pian în mod special?- Încă de la trei ani ascultam muzica clasică. Învățasem singur să folosesc casetofonul și aveam chiar câteva lucrări preferate, în special concerte pentru pian. Acest lucru i-a făcut pe părinți să mă ducă pentru prima dată la o profesoară de pian, atunci când aveam 5 ani.- Aveți un compozitor preferat? Dar un pian preferat pe care vă place să concertați?- Ar fi greu să mă refer la un singur compozitor preferat, pentru că am foarte mulți. Există perioade în care îmi plac mai mult anumiți compozitori. Aș putea să-i menționez pe Bach, Mozart, Beethoven, Ravel, Debussy...dar nu numai!Cât despre piane, acestea fiind instrumente asamblate manual, ele diferă chiar și între exemplare ale aceleiași firme, având aceeași vechime. În general prefer pianele Steinway, care oferă foarte multe posibilități de expresie, însă contează și felul în care sunt întreținute. Pot spune că mă simt în special atașat de pianul pe care studiez acasă, un Bosendorfer din perioada interbelică. Există o teorie conform căreia un pian își modifică sonoritatea în funcție de felul în care se cântă la el, într-un fel se mulează pe personalitatea „proprietarului”. Dacă pianul meu avea, atunci când l-am achiziționat, un sunet dur, greu de controlat, constat că odată cu trecerea anilor acesta s-a schimbat, și a devenit foarte aproape de ceea ce îmi doresc de la un instrument. - Este pentru prima oară când urcați pe scena Teatrului Națio-nal de Operă și Balet „Oleg Danovski”?- Da, și este de asemenea pentru prima oară când voi susține un concert în Constanța.- Ce așteptări aveți de la publicul constănțean pentru concertul de pian de astăzi?- Pentru concertul de azi aștept în primul rând de la mine să pun cât mai bine în evidență toate aspectele muzicii pe care o voi interpreta, și să comunic cât mai bine mesajul acesteia. Cât despre public, reacția acestuia, precum și atenția cu care mă va asculta, îmi vor spune în ce măsură am reușit ceea ce mi-am propus.- Pregătiți și alte proiecte alături de TNOB „Oleg Danovski“?- Deocamdată nu am în plan alte proiecte alături de Teatrul „Oleg Danovski“, însă m-aș bucura dacă în viitor voi avea ocazia unor noi colaborări.- Ce muzică ascultați în timpul liber?- Chiar și în timpul liber, ascult cel mai mult muzică clasică, pentru că simt că pot găsi o bogăție de senti-mente și stări sufletești pe care nu o întâlnesc în alte muzici. Cu toate astea, ascult cu plăcere și alte genuri de muzică atunci când sunt făcute cu talent și profesionalism - pot spune că sunt în special atras de jazz și rock.- Ce ați pregătit publicului con-stănțean pentru recitalul de astăzi?- Azi voi cânta Concertul Nr. 2 de Serghei Rachmaninov, o lucrare plină de pasiune, emoții puternice și teme de o extraordinară frumusețe. Este în general o lucrare foarte îndrăgită, atât de muzicieni cât și de melomani, și unul din concertele pe care îmi face o plăcere deosebită să le interpretez.