Paşapoartele biometrice au iscat gâlceava duhovnicilor

Pașapoartele biometrice au iscat gâlceava duhovnicilor

Lumea ortodoxă românească este din nou în fierbere. Motivul îl reprezintă mesajul din 14 ianuarie al cunoscutului duhovnic Justin Pârvu, de la Mănăstirea Petru Vodă de la Neamț, prin care atrăgea atenția, în termeni apocaliptici, asupra pericolelor spirituale aduse de noile pașapoarte biometrice. Însă voci mai calme din sânul Bisericii Ortodoxe Române s-au ridicat destul de prompt, să ofere o viziune mai echilibrată în privința acestui subiect. Părintele dobrogean Arsenie Papacioc, duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Maria” din Techirghiol, nu vede în aceste evenimente un semn al iminenței urgiilor prevestite în Cartea Apocalipsei. „Dacă aș fi pus în situația să mă închin la 666, atunci aș lua măsuri pe viață și pe moarte. Dar până atunci... E o grabă și, dacă ar fi să mă angajez la o luptă, nu e o tactică bună de luptă… E un zgomot foarte devreme, ce îi angajează pe credincioșii care se consumă și îi dau dușmanului câștig de cauză... Nu-i momentul și, poate, nu va fi acest moment cât vom trăi noi. Astea sunt probleme de timp. Așa că se face un zgomot gratuit, risipind ceva”, a declarat părintele Papacioc. Luarea de poziție tranșantă a părintelui Papacioc vine ca răspuns la mesajul părintelui Justin Pârvu, în care acesta denunță fără ocolișuri pașapoartele biometrice, ca unealtă a necuratului: „Prin lege, prin ordonanță de guvern, românii sunt obligați să se încadreze într-un plan de urmărire și supraveghere la nivel național și mondial, proiect care le răpește, de fapt, oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-și pună pe pașapoarte, permise auto și orice alt act personal cipul biometric ce conține amprenta digitală, imaginea facială și toate datele personale. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare și stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îți vinzi sufletul diavolului”. Părintele Pârvu face referire la un pasaj din Cartea Apocalipsei în care Fiara, care va prigoni pe creștini în vremurile de pe urmă, îi silește pe toți oamenii de pe Pământ să poarte semnul ei, faimosul număr 666, pe frunte sau pe mâna dreaptă. Potrivit Apocalipsei, toți cei care refuză acest semn nu vor mai putea să vândă și să cumpere. Acest pasaj a tulburat conștiințele creștinilor timp de 2000 de ani, în diferite epoci, profeția fiind aplicată la tot felul de evenimente. Ceea ce temerile contemporane aduc nou este interesul pentru identificarea semnului fiarei. În secolele trecute, creștinii erau mai interesați să identifice fiara al cărei număr este 666. „Dragii mei - atenționează părintele Pârvu - după cum proorocesc Sfinții Părinți, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credință”. Singura soluție, în viziunea duhovnicului de la Neamț, este rezistența și acceptarea martiriului. Ca efect al apelului său, blogurile românești ortodoxe au luat foc în ultima vreme și se strâng deja semnături pentru o petiție adresată Guvernului României „Împotriva cipurilor cu date biometrice, premergătoare pecetluirii cu numărul Fiarei, 666". O altă problemă în care cei doi duhovnici au păreri diferite este lipsa de reacție a ierarhilor BOR în privința acestui „pericol”. Potrivit părintelui Pârvu „dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care ați rămas credincioși cuvân-tului Evangheliei lui Hristos”. În schimb, părintele Papacioc are altă părere: „Sfântul Sinod face ce dorește, nu pot să-i poruncesc, pentru că are putere de discernământ ca și Hristos, ca și noi. Eu stau liniștit, ca să stau și mâine liniștit”. Tot părintele Papacioc crede că noi ar trebui să ne vedem, în primul rând, de propriul suflet și de propria viață duhovnicească: „Și, mai înainte de toate, îl avem pe Iisus; de ce nu-i cerem ajutorul Lui? Să ne rugăm lui Dumnezeu când e vorba de ceva. Niciodată, niciodată nu ne rugăm degeaba! Nu mă tem de focul ăsta, mă tem de alt foc!”. Despre documentele care conțin informații stocate electronic, Părintele Arsenie Papacioc spune că, deși nu se pricepe la amănunte privind electronica, acceptarea documentelor nu însemnă lepă-darea de credință, situație asemănătoare cu cea în care ne-am afla pe teritoriul unui stat străin: „Dacă ne-am găsi în Turcia, am cumpăra pâine pe bani turcești, dar asta nu înseamnă că ne-am turcit“.