Părinţii unei olimpice reclamă: "E un abuz, nu ne e frică de nimeni!"

olimpiada

Felicitari parintilor care nu s-au lasat si au facut contestatie la contestatie. Cum este posibil sa pierzi locul 1 in urma unei contestatii in care primesti 12 puncte. Cine a corectat? iar cand alti parinti au facut contestatii raspunsul a fost ; Va permiteti sa ne puneti la indoiala profesionalismul colegilor care au corectat? Cati evaluatori au corectat? toti au gresit cu 12!!!!!!! puncte............nu e trasa de par problema. Dar cat tupeu trebuie sa ai sa furi locul 1 unui copil apoi sa te lauzi la ziar cu scolile din judet care fac concurenta scolilor din oras. SALUTAM COPIII CARE MERITA INDIFERENT UNDE LOCUIESC.....DAR SA FIE PE MERIT. INCA CEVA IMPORTANT ; alti parinti care au facut contestatie sau trezit in urma acesteia cu nota scazuta, altii de frica scaderii punctelor nu au mai facut deloc contestatie. EU SUNT UN PARINTE CONFUZ: SA FAC SAU SA NU FAC CONTESTATIE? daca nu fac.....copilul meu sufera ca a muncit si este neindreptatit. daca fac va fi neindretatit in viitor.........prietenii stiu de ce