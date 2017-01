Părinţii pot solicita să fie observatori ai Evaluării Naţionale

Părinții pot solicita să fie observatori ai Evaluării Naționale

Astăzi, începând cu ora 12, se va desfășura prima probă programată în calendarul perioadei de Evaluare națională a elevilor de clasa a VIII-a, respectiv proba scrisă la limba și literatura română. Elevii vor avea acces în săli până la ora 11,30, examenul durând 120 de minute. La Constanța proba se va desfășura în 159 de unități de învățământ, pentru care au fost înființate 35 de centre de colectare date în cadrul cărora vor fi evaluați 6.461 de elevi. Fiecare lucrare va fi evaluată de către doi profesori evaluatori din unitatea respectivă de învățământ, această activitate fiind programată a se întinde maximum cinci zile de școală, astfel încât comunicarea rezultatelor să fie făcută în maximum șase zile de la susținerea probei. Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a, în anul școlar 2009-2010, la art. 17 este prevăzut că în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, va fi calculată și trecută pe lucrare nota finală ca fiind media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a. De asemenea, în cazul în care sunt constatate diferențe mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între notele acordate inițial și notele obținute la contestații sau la reevaluările stabilite prin prezenta metodologie, inspectoratele școlare analizează situația, pentru a stabili cauzele și eventualii vinovați pentru aceste situații. În cazuri justificate, va fi declanșată procedura de cercetare disciplinară, pentru sancționarea vinovaților. Tot din aceeași metodologie am reținut, la art. 27 faptul că „La organizarea și desfășurarea Evaluării naționale pot participa, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, reprezentanți ai asociațiilor de părinți”. În ce măsură e bine sau rău, ținând cont că bătălia pe locuri în licee cât mai bune este aprigă, vă așteptăm pe dvs. să comentați pe site-ul www.cugetliber.ro. Precizări privind admiterea în învățământul liceal Fiind organizată în premieră națională această evaluare, prof. Elena Buhaiev, inspector școlar general, a considerat oportun să menționeze ieri cum va decurge admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2010-2011, mai precis în ce măsură media generală obținută la evaluarea națională constituie criteriu de admitere. Reamintim că pentru absolvenții din promoția 2009, media de admitere este o medie ponderată, în care media generală obținută la tezele cu subiect unic din clasa a VII-a are o pondere de 25%, media generală la evaluarea națională din clasa a VIII-a are o pondere de 25%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Pentru absolvenții din promoții anterioare anului 2010, media de admitere este o medie ponderală, în care media generală obținută la tezele cu subiect unic din clasele a VII-a și a VIII-a are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2007 inclusiv, în media de admitere, media generală obținută la tezele cu subiect unic se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, ori la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007. Pentru liceele din filiera vocațională – profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic – se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini. Acestea se desfășoară în perioada 15-17 iunie, iar rezultatele probelor vor fi afișate în dimineața zilei de 18 iunie. Următoarea probă, la matematică, scris, se va desfășura pe 12 mai.