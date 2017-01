Părinţii nu mai au voie să „sponsorizeze“ învăţământul, dar fondul clasei tot se adună

Paradoxurile educației „gratuite“, de stat

Părinții nu mai au voie să „sponsorizeze“ învățământul, dar fondul clasei tot se adună

Dacă, până acum, directorii și diriginții cereau pentru fondul școlii și al clasei sumele pe care le doreau, iar părinții erau nevoiți să scoată bani din buzunar, ministerul Educației a interzis colectarea fondului clasei și al școlii, iar cadrele didactice care continuă să strângă aceste fonduri vor suporta consecințele. Cel puțin așa spune ministrul. Realitatea din teren este cu totul alta. Interdicția este rezultatul unor plângeri mai vechi ale părinților Pentru cei mai mulți dintre părinți, strângerea banilor pentru fondul clasei este un lucru obișnuit, dar există și oameni pentru care, adunarea unor sume în fondul clasei reprezintă un efort financiar. „Am interzis colectarea de astfel de fonduri încă înainte de examenele din vară”, a declarat, în urmă cu câteva zile, ministrul Educației, Cristian Adomniței. El a atras atenția că directorii sau diriginții care continuă să oblige părinții să plătească aceste fonduri „vor suporta consecințele”, fără însă a preciza care sunt acestea. Demnitarul a subliniat însă că nu se poate „transforma în polițist” să poată să verifice la toate școlile dacă se colectează sau nu fonduri de la elevi. Problema ilegalității acestor bani pe care îi plătesc părinții a fost semnalată încă de la începutul lui 2007, pe timpul mandatului fostului ministru al Educației, Mihail Hărdău. Președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, Olguța Vasilescu, declara că a primit reclamații de la părinți, care se plângeau că trebuie să dea 50 de lei pentru catalog și pentru coperta catalogului, trebuie să plătească diploma de bacalaureat și chiar și diversele adeverințe necesare elevilor, care costă 5 lei. Fondurile strânse la unele clase, în țară, variază între 40 și 200 lei. După banii de cărți și uniforme, alți bani pentru fondul clasei Problema nu ar fi așa de mare dacă sumele pentru fondul clasei ar reprezenta singurele cheltuieli ale părinților. După ce au cheltuit aproximativ 500 de lei pentru uniformă, alte milioane vechi pentru pantofi și rechizite, și, acolo unde a fost cazul, alte câteva sute de lei pentru manuale, părinții mai trebuie să dea bani și pentru cheltuielile clasei și ale școlii. În primele două săptămâni de la începerea cursurilor, părinții sunt chemați la ședințe, unde, după prezentarea cadrelor didactice și urările de început, principalul subiect este suma de bani care trebuie dată. În acest an, sumele solicitate în școlile constănțene variază de la 3 lei la 50 de lei. Părinții se conformează cu cerințele diriginților și încearcă să achite, în cel mai scurt timp, fondul clasei, din care se achiziționează diverse materiale educative, cretă, bureți, perdele și o serie de alte lucruri care apar pe parcurs. „Ne-am obișnuit ca în fiecare an să dăm bani pentru fondul școlii și cel al clasei. Avem doi copii și ambii trebuie să plătească aceste sume, unul la școala generală, celălalt la liceu, iar în total am dat anul acesta vreo 200 de ei”, ne-a declarat Ioana C., o mămică de 40 de ani. Astfel, părinții pun deoparte banii pentru fond încă din prima zi de școală, pentru că știu deja că „doamna îi va cere” și elevul X adună banii, având grijă să le reamintească celor care uită sau vor să uite, că au de achitat o datorie. Există însă și diriginți care au cerut, pentru fondul clasei, doar bani cât să acopere cheltuielile pentru cretă și bureți, cum ar fi la Liceul Teoretic „G. Călinescu”, unde, la o clasă a IX-a, fiecare copil va da câte 3 lei, sau la Colegiul de Arte, unde un elev de clasa a VI-a plătește 5 lei. Tot părinții asigură și paza instituției În foarte multe școli, paza este asigurată tot din fondurile strânse de la părinți. Asta în cazul în care comitetul de părinți hotărăște să strângă o anumită sumă din care să plătească serviciile firmei de pază cu care semnează contract. Sunt și instituții de învățământ care nu au paznici, deoarece părinții consideră că o astfel de măsură nu este necesară. Dar cei care țin la siguranța și liniștea copiilor lor optează pentru plata paznicilor. Spre exemplu, la Liceul Teoretic „Traian“, comitetul de părinți al școlii a hotărât semnarea unui nou contract cu o firmă de pază, deoarece contractul cu societatea de anul trecut a fost pe o durată de un an și a expirat. 