Părinţii de la Şcoala nr. 6 se tem că vor pierde profesorii

Părinții de la Școala nr. 6 se tem că vor pierde profesorii

Cu toate că au primit asigurări din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Constanța că nu vor părăsi actualul sediu, prin comasarea cu Școala nr. 12, comitetul de părinți al Școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu” din Constanta, s-a întrunit pentru a elabora un protest prin care își exprimă dorința ca școala să rămână independentă ca entitate, de sine stătătoare atât din punct de vedere juridic, cât și economic. Printr-un comunicat remis redacției, ni se semnalează opiniile a doi părinți care suntem convinși că reprezintă interesele tuturor celor de la această instituție: „Am fost extrem de mulțumită de profesorii din Școala nr. 6, de ceea ce s-a realizat în timp ca și promisiuni inițiale onorate, comparativ cu situația în care am fost în Școala nr. 12 și am plecat dezamăgită, căci după patru ani petrecuți acolo nu s-a onorat nimic din ce mi s-a promis la înscriere. Doresc să-mi înscriu cel de-al doilea copil la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu”, și nu la Școala nr. 12", Doina Sava. „Semnez acest protest pentru copilul meu, pentru a nu pleca de la Școala nr. 6 și ca mine sunt mulți părinți. Am început cursurile în clasa I aici, lângă casă și nu vrem să mergem la o școală care este supraaglomerată. Copiii merg singuri la școală, noi putem să mergem liniștiți la serviciu”, Cristina Pușcașu. De altfel, temerea părinților, împărtășită și în momentul în care s-au prezentat la sediul ISJ Constanța, este aceea că în urma prognozatei comasări cu Școala nr. 12, se vor reduce și catedrele multor profesori, norme care vor fi preluate de un alt corp profesoral. „Plus că noi am investit financiar în clasele în care învață copiii noștri și nu vrem să stăm la mâna întinsă a altui administrator”, ne declara Radu Pădure, liderul de la Școala nr. 6. Revoltei părinților i se alătură și cea a directorului prof. Constantin Boroianu, care dorește să aducă la cunoștința tuturor celor interesați că se fac înscrieri în clasa I la Școala „Nicolae Titulescu” (nr. 6).