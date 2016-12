Părinţii care nu dau pe la şcoală, amendaţi de Poliţie. "M-am săturat. Elevii au doar drepturi"

6

Acelasi

Ptr ca in Romania li s-a urcat oamenilor democratia la cap,cred ca ai lor copii au numai drepturi.In multe tari copiii care fac probleme sunt scosi din clasa,pentru a nu perturba procesul de invatamant.Daca copilul are chef de vorba sau de joaca in ora,i se iau minute din pauza,in functie de cat de urat face la ore,daca continua sa o faca sau s-a oprit la primul avertisment.Daca are chef sa se hatane pe scaun,i se ia scaunul si sta cateva minute in picioare.Daca a fost avertizat de 3 ori si el continua sa faca asta,sa deranjeze clasa,ca nu are el chef de ore,va sta in biroul directorului si va petrece ziua acolo,facand lectii cu directorul.Uneori elevul este scos din clasa,sta pe hol cateva min in speranta ca isi va reveni.Ia sa incerce profesorii in Romania sa faca asa..sa vada daca nu vine tzatza Mitza cu 8 clase cu reclamatii direct la inspectorat.In alte tari, copiii problema,cum ii numiti voi,au profesor care sta numai cu ei,separat de profesorul clasei,ca sa nu se opreasca profesorul clasei din predat,sa piarda toata clasa,doar ptr. ca unul-doi nu au chef.In Romania exista un singur profesor la clasa,care nu poate face fata celor 27 de elevi si celor 3-4 cu probleme.Nu ai cum sa te ocupi si de cei tipici si de cei cu probleme in acelasi timp.Asta nu pricepe statul roman,ca toate tarile au inca un ajutor la clasa pentru acesti copii.Insa Romania refuza sa plateasca un singur profesor decent la clasa,d-apoi sa mai plateasca inca unul ptr fiecare copil problema.Guvernantii ne vor prosti,sa punem stampila unde vor ei,nu vor oameni care sunt invatati cum sa gandeasca.Dupa cum se vede,au reusit sa manipuleze masele dupa cum vor ei..Inainte de a da vina pe profesori,informati-va ce fac alte tari civilizate ptr acesti copii,cum ii sprijina oferidu-le ajutor la clasa,cum sunt ei de acord cu astfel de pedepse,caci orice fapta tb sa aiba si consecinte,cum statele civilizate platesc tot,pentru ca invatamantul sa fie cu adevarat gratuit,nu cersesc de la parinti bani ptr xerox,videproiector,tabla magnetica,lucruri care exista la orice clasa,platote de guvernul tarii respective..