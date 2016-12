Părinţi snobi într-un sistem educaţional falit

7

Fondul clasei vs. Fondul scolii

In anul 1986 am intrat in clasa intai.De atunci pana in 1998 nu a fost an in care parintii sa nu cotizeze fie pentru reparatii,imbunatatiri sau cadouri.Nu Mai spun ca in ciclul primar erau mamici de profesie casnice care faceau cumparaturile tovarasei invatatoare.Da stateau la cozi pt invatatoare.Parintii faceau cate ceva in functie de profesia lor.Chiar si ca militar in termen strangeam bani pentru materiale de curatenie,iar acum imi cumpar consumabilele la serviciu.Deci asa am invatat si in mod sigur o sa particip la fondul clasei unde o sa invete copiii mei.De ce??????Fiind ca asa am pomenit si asa ne e bine noua!Cati dintre voi nu ar da ceva ca sa evite o aglomeratie sau sa obtina ceva mai repede????Suntetzi asa drepti?