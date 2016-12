Părinţi revoltaţi la Şcoala 39. Au mai rămas şase copii într-o clasă

4

Prin acest articol dna S. Anghel dovedeste nerespectarea / ignorarea unei cerinte obligatorii de care orice jurnalist ar trebui sa tina seama: pentru ca o simpla informatie (zvon) sa devina o stire credibilia trebuie culese date din cel putin trei surse de incredere. Care sunt sursele in acest caz? Doar o mamica??? Parintii sunt revoltati la sc. nr. 39, clasa a II-a D, DAR motivul este NEDREPTATEA facuta cadrului didactic al copiilor lor! Copilul meu invata in aceasta clasa, are mult mai multe pagini scrise in caietele de clasa, fise de lucru completate in ore, subiecte de la concursuri rezolvate la scoala, dictari, caiete auxiliare si culegeri pe care, de asemenea, lucreaza si la scoala si alte materiale didactice. Oricum, prefer sa fie mai multe informatii in mintea copilului decat pe caiete! Un alt mare neadevar in acest pseudo-articol: sunt mai multi copii care au ramas in colectiv de la clasa 0 pana in prezent, ceilalti plecand pentru ca si-au schimbat domiciliul, lucreaza in strainatate etc. Personal, sunt foarte multumita de modul in care dna. invatatoare D. Contor lucreaza la clasa. Copilul meu are rezultate bune la concursuri si cunoaste multe lucruri la toate disciplinele in conditiile in care lucreaza singur acasa doar temele date de doamna, are timp suficient si pentru joaca si este un copil normal, nu neaparat un geniu! Recomand parintilor sa nu mai incerce sa intervina in derularea actului educational pentru ca invatatorul stie cel mai bine ce si cum trebuie sa predea!