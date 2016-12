Părinţi revoltaţi împotriva profesorilor bine intenţionaţi de la Liceul "George Călinescu"

Părinți revoltați împotriva profesorilor bine intenționați de la Liceul "George Călinescu"

Zilele acestea, pentru sute de elevi constănțeni de-a VIII-a care își doresc să fie admiși la clasele a IX-a cu program bilingv, tensiunea atinge cote maxime - iar părinților așijderea -, întrucât sunt programate probele de verificare.Ieri, la trei licee constănțene a avut loc cea de-a doua zi de verificări ale cu-noștințelor de limbi străine, la franceză, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și la Liceele Teoretice „George Căli-nescu” și „Ovidius”, urmând ca astăzi, la „Mircea” și „Ovidius”, să se susțină proba la limba germană.„Iar îi cheamă, iar îi scoate“ Pe fondul acestei stări generalizate de tensiune, am primit la redacție, ieri, un apel din partea unui grup de părinți care se aflau în curtea Liceului „Călinescu”, nemulțumiți de faptul că au fost nevoiți să alerge pe străzi, deoarece nu s-a respectat programarea inițială a probei orale.„După ce s-a terminat proba scrisă, adică în jurul orei 10.30, a fost afișată o programare a elevilor, pentru proba orală, în intervale orare. Întrucât unii dintre copiii noștri erau programați peste trei-patru ore, am plecat acasă. La scurt timp, însă am fost sunați de colegii lor, că s-a modificat programarea oralului și să venim repede înapoi la liceu. Am văzut copiii chemați înăuntru, apoi scoși afară, într-un du-te vino nefiresc. Chiar nu s-a știut de la bun început, pentru a se evita acest decalaj?”, ne-a povestit o mămică.„Am suplimentat cu o comisie tot spre binele lor!“ Revoltată că bunele intenții sunt desconsiderate, prof. Elena Crăcea, directorul liceului, ne-a declarat: „Am avut înscriși 171 de elevi, motiv pentru care am solicitat Inspectoratului Școlar Județean o suplimentare a comisiilor de examinare, la proba orală. Din păcate, în loc să aprecieze faptul că ne-am străduit să nu-i lăsăm să aștepte în ploaie, părinții consideră de cuviință să ne reclame”.Prof. Crăcea a explicat că acel du-te vino pe care l-au reclamat părinții se datorează faptului că atât elevii, cât și părinții rămăseseră pe holurile claselor unde aveau loc examinările și conducerea a fost nevoită să-i evacueze. „Făceau o gălăgie infernală, iar cei din sală nu se puteau concentra. Am avut și ieri (25 mai - n.r.) elevi înscriși la limba engleză, dar nu s-a întâmplat așa ceva!”, a precizat același manager.