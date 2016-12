PĂRINTELE PICU se întoarce la Constanţa. PROTEST în DUMINICA FLORIILOR, la Biserica SF. MINA

2

Vine sezonul florilor!

Ne apropiem cu pasi repezi de luna lui Florar, iar Floriile ca si ziua de Armindeni in acest an vestesc in chip frumos darul pe care Hristos ni l-a ingaduit... Viata! De ceva timp pajistea a prins viata, au incoltit rugile fierbinti catre Dumnezeu, pentru parintele Nicolae. Evident ca este asteptat cu bucurie, doar este cel care care le-a sadit in sufet acestor oameni, si intr-un mod iscusit, credinta neclintita in Dumnezeu. Evident ca poate sa se roage alaturi de cei pe care i-a invatat sa practice rugaciunea, sa pretuiasca adevarul, iubirea, smerenia. Credeti ca conteaza vesmintele somptuoase, accesoriile si zorzoanele de tinichea fluturate cu fala de unii slujitori pretinsi ai Domnului, care sunt gata sa arunce cu piatra minciunii si a fatarniciei, fara sa priveasca in adancul sufletului lor macinat de ura si invidie. Conteaza modesta smerenie, cugetul curat, sufletul curat ce-si rosteste din toata fiinta sa ruga fierbinte catre Dumnezeu. Asa ca ar fi bine ca cei ce s-au oțărât impotriva acestui om cinstit si drept sa-si priveasca in micimea sufletului lor si la faradelegile pe care le-au savarsit pana nu este prea tarziu, pentru ca Dumnezeu nu ingaduie nedreptatea. Veti vedea!