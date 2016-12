PĂRINTELE PICU revine la Constanţa. Aşteptat cu DECLARAŢII INCENDIARE despre Biserica SF. MINA

5

SF.MINA -PARINTELE PICU

Ptr @ nr 4 Dupa ce ti-ai pus numele Vlad mai dai si cu oistea in gard ,vb.proverbului .Sa mori tu ca nu esti din ceata lui Teodosnicu ( vb.Parintelui Buga ).Cine zice ca n-are voie Parintele sa slujeasca ? Voi care v-ati cumparat harul ,ca altfel n-ati fi pupat preotie ? Din care Biserica l-ati exclus mai Vladutule ,ca Biserica suntem NOI ,si NOI nu l-am exclus pe Parinte din Biserica lui Hristos , Domnul nostru dar nu si al vostru .Despre ce dezicere de crestinism e vb .la Parintele Picu ?Tu stii ce spui ?Adicatelea dupa filozofia ta daca nu-i faci jocul sefului tau te dezici de crestinism ,mai clar spus daca nu esti pupincuristul lui Pidosnicul (tot de la Parintele Buga citire )primesti dezicere de crestinism ? brava ,mai baiatule ai invatat ceva in calitatea ce o ai .Si inca ceva nu vesmintele te fac preot ,asa sa stii .Parintele Nicolae este dintre aceia la care Dumnezeu face referire cand spune ,,din pantecele mamei tale Eu te-am ales pe tine '' Caterisirea s-a facut datorita faptelor sale zici tu .Serios ? Faptele Parintelui sunt mii de suflete intoarse la Hristos ,o mandrete de Biseica la care poftiti de va curg balele ,familia sa si toti ceilalti stiuti si nestiuti ,recunoscatori sau nu ,care au fost ajutati de Parinte ...Asa ca lasa piatra jos dimpreuna cu toti cei ce v-ati dat mana in a persecuta un om care cu adevarat este omul lui Dumnezeu Vreau sa va mai transmit ceva .Voi impreuna cu seful vostru nu sunteti vrednici nici cureaua incaltamintei sa-i dezlegati dar sa-l dezlegati de darul lui Dumnezeu revarsat asupra lui Sa nu uitati voi veti da seama .Pana acum a fost mana Sf. Mina in semnele de care nu tineti cont ,dar va plang de mila cand veti incapea pe mana Maicii Domnului .Va amintesc este Imparateasa Ostirilor ceresti .Treziti-va cat nu e prea tarziu .Nu va jucati cu focul ca va ardeti !