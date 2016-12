„Părintele“ matematicii constănţene: „Munceam enorm de mult, pentru că altfel nu puteam ajunge la performanţă“

„Părintele“ matematicii constănțene: „Munceam enorm de mult, pentru că altfel nu puteam ajunge la performanță“

Ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani, reputatul prof. Ion Tiotioi a fost sărbătorit sâmbătă, 2 noiembrie, în cadrul unei festivități organizate la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța și la care au participat profesori de seamă ai învățământului constănțean, nume pentru care generații de elevi se pleacă cu tot respectul.Evenimentul a fost organizat de prof. univ. dr. Olga Duțu, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța în perioada 1979-1989, perioadă în care prof. Tiotioi a fost inspector școlar de specialitate matematică. I-au stat alături, la prezidiu, alți doi renumiți inspectori generali, în persoana prof. Mariana Doicescu și prof. Narciz Amza.Unul dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți dascăli ai Constanței, matematician de renume național, prof. Tiotioi a reușit să pună baza de selecție pentru înalta performanță, a inițiat cercurile de matematică și a încurajat taberele de matematică, el fiind autorul cele-brei Gazete de matematică. Este dascălul căruia i se datorează selecția specială a loturilor olimpice care în anii 1988 și 1989 au câștigat locul I pe țară, făcând cinste învățământului constănțean. De altfel, în cuvântul său, prof. Duțu a menționat faptul că în perioada cât a fost inspector general, la ISJ a existat o mână de oameni responsabili, care au dorit să așeze școala constănțeană pe un loc meritoriu.„Omul acesta neobosit și-a realizat propria echipă, care l-a însoțit de-a lungul activității sale. Tradiția participărilor elevilor constănțeni la concursuri se datorează acestui om care a avut nu numai viziune, dar a dat dovadă de inventivitate și imaginație, pentru care acum, din postura de bunică a unui copil de clasa a III-a, țin să-i mulțumesc și să-i declar admirație!”, a mai adăugat prof. Duțu.Prof. Cristina Homencovschi, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, a dat citire mesajului emoționant transmis de prof. Gheorghe Vernic, de care pe sărbătorit îl leagă o prietenie de peste 50 de ani.Prof. Ecaterina Rupesac, pre-ședintele Asociației Învățătorilor și Institutorilor din Constanța, în semn de prețuire a activității depuse, i-a înmânat matematicianului o diplomă de excelență, și pentru contribuția la dezvoltarea învățământului de matematică constănțean.„Este profesorul care a ajuns, nu s-a ajuns, inspector școlar și care a reușit prin activitatea didactică și editorială să constituie un real sprijin pentru învățământul primar”, a conchis prof. Rupesac.„Sunt puțini oameni care să aibă asemenea energie și pregătire să ajute tineretul și cadrele didactice în activitatea lor profesională. E greu să spui în câteva cuvinte despre un om atât deosebit care a contribuit la perfecționarea unor cadre didactice de la Universitatea «Ovidius»”, a ținut să precizeze prof. univ. Nicolae Costea.În cuvântul său de mulțumire, sărbătoritul a precizat că tot ceea ce a făcut se datorează unor evenimente care l-au marcat profesional. În primul rând, întâlnirilor de la Societatea Națională de Matematică și a academicienilor care l-au ambiționat să devină un perfecționist, dar și încrederii acordate de „generalul” Olga Duțu.„Mi-a plăcut să muncesc și dânsa a văzut că se poate bizui pe mine. Munceam enorm de mult, pentru că altfel nu puteam ajunge la performanță. Am trăit momente extraordinare la Inspectoratul Școlar, alături de oameni de foarte bună calitate. Mă mândresc că am avut noroc să selectez dascăli cu care am făcut lucruri extraordinare și care s-au sacrificat. Am fost și norocos în viață, dar n-am făcut-o pentru funcții sau gradații, ci am considerat că aceasta este menirea noastră. Și acum îmi doresc ca județul Constanța să reprezinte cât mai sus învățământul de aici”, a adăugat prof. Tiotioi.