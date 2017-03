Părintele Marius Moşteanu: "Ora de religie trebuie să ne zidească pe dinăuntru. Nu este predată aşa cum vede Biserica"

Părintele Marius Moșteanu: "Ora de religie trebuie să ne zidească pe dinăuntru. Nu este predată așa cum vede Biserica"

Este perioada stabilirii catedrelor pentru anul școlar viitor și implicit a completării opțiunilor, de către părinți, inclusiv pentru mult disputata oră de religie, care, se știe, se învață numai la solicitare scrisă.Devenită pentru unii elevi bau-baul orarului, din cauza stilului inadecvat al celui de la catedră de a se face… plăcut, noul scandal iscat pe această temă a generat reacția Patriarhiei României.„CEDO nu consideră o problemă caracterul confesional al orei de religie, constatând faptul că «în Europa, învățământul religios este profund legat de învățământul secular». Dintre cele 46 de state membre ale Consiliului Europei (în anul 2007) doar în trei state religia nu este predată în școlile publice (Franța, Albania și Macedonia); ora de religie este obligatorie în 25 de state, în restul fiind facultativă sau opțională (conform celor reținute de CEDO în 9 octombrie 2007, cu ocazia judecării cauzei «Hasanși EylemZengin contra Turciei», paragraful 30); iar în majoritatea statelor predarea religiei are caracter confesional (paragraful 31) (…)De asemenea, este incorectă și injustă jignirea generalizată a unei categorii didactice profesionale, și anume totalitatea profesoarelor și profesorilor de religie. Aceste persoane realizează educarea religioasă a copiilor în școli din încredințarea a peste 2.000.000 de părinți care și-au înscris copiii la ora de religie (peste 90% dintre copii)”, se arată în mesajul Patriarhiei Române.În dubla sa calitate de părinte paroh, dar și de universitar, l-am întrebat pe preotul Marius Moșteanu care ar trebui să fie esența acestei ore.„Ora de religie are o anumită conotație specifică. Trecând peste faptul că nu este predată așa cum vede biserica să fie predată. Ora de religie trebuie să educe înainte să instruiască. Ora de religie trebuie să vină cu un anumit duh, cu un anumit mod de a vedea relația noastră, a copiilor cu noi înșine, cu cei din jur, cu familia, cu dascălii, cu tot ceea ce ne înconjoară. Ora de religie trebuie să ne zidească pe dinăuntru. Să ne învețe cum trebuie să facem pace cu noi înșine, cum trebuie să ne vedem întâi bârnă din ochiul nostru și apoi paiul din ochiul vecinului. Cum trebuie să ținem mai mult la pace decât la dreptate. Acesta este mesajul. În afară de a ști anumite lucruri punctuale, câteva teme despre păcat sau despre virtute, despre atitudini morale, despre istoria bisericii, lucrurile acestea, ca informație, nu ar avea nicio valoare dacă nu ar și educa. De exemplu, de ce să știe copilul despre un anumit capitol din istoria bisericească? Să spunem cruciadele. Ce ar însemna să învățăm așa, vorba lui Creangă, ca Trăsnea, când au avut loc, ce patriarhi și ce papi erau, ce regi și cum cine conducea oștile ș.a.m.d. dacă nu în spatele acestor lecții ar preda profesorul de religie despre mișcările imigranților de ziua de astăzi. Trebuie să updatăm materialul la ceea ce se întâmplă acum. Și așa ar înțelege copiii care învață că această migrare a oamenilor dintr-o parte în alta după un interes impus de cineva sau de altcineva nu este un lucru inventat ieri sau alaltăieri, ci ne-a urmărit toată istoria și tot ceea ce s-a creat în urma unor curente. Iată că putem să explicăm un anumit curent din secolele IX-XVI în zilele noastre când lumea este mișcată de acolo-acolo așa-zis de la rău la bine.Dar ora de religie trebuie să țină în primul rând de conduită. Să-l învețe pe copil că trebuie să fie altruist, dar nu pentru că așa este scris în carte, ci să-l facă să simtă că adevărata bucurie a unui copil este atunci când împarte cu cineva ceva”, afirmă preotul Moșteanu.Întrebat ce părere are că părinții renunță la religia din școală pentru a-și educa acasă copiii, părintele Marius a declarat: „În familie se fac lucruri particulare. Dacă o generație nu are o structură comună de învățământ, anumite noțiuni s-ar putea să fie disparate. Dacă însă colegul nostru de clasă are aceleași informații vizavi cum se face la biserică un lucru sau care este atitudinea creștinului despre moralitate sau a luteranului, să facă niște comparații, atunci învățământul își pierde din unitate, își pierde din mesajul comun pe care poate să-l aducă. Bine, bine, veți spune că 50 de ani ora de religie nu a existat și vin și vă întreb: Oare nu se cunoaște?”, a conchis în stil personal.