Părintele Arsenie - limanul vieţii multor credincioşi

"Să știm să murim și să înviem în fiecare zi…"

Părintele Arsenie - limanul vieții multor credincioși

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, în subsolul bisericii noi ce urmează a fi ridicată în localitatea Techirghiol, sute de credincioși au înfruntat canicula pentru a veni să-și ia un ultim rămas bun de la cel care le-a adus alinare și povață cu harul lui, în chilia modestă în care a viețuit 35 de ani la Mănăstirea Sf. Maria. Sute de flori și zeci de coroane, printre care am remarcat chiar din partea Președintelui României, dar și a familiei Băsescu, personal, au fost așternute pe un catafalc în curtea mănăstirii. La subsolul bisericii, unde era depus trupul neînsuflețit, oamenii plângeau nu un bătrânel care s-a stins la 97 de ani, ci un duhovnic care a reușit să ofere ceea ce mulți consideră mai puternic decât un medicament: liniștea sufletească.Am remarcat persoane care își treceau peste sicriu precum peste niște sfinte moaște lucruri personale în speranța păstrării în viața lor a harului celui care se spune că va fi așezat în ceata sfinților. „Știi cum doarme un copil? Așa e și părintele!”, descria sugestiv o femeie în vârstă imaginea celui care de astăzi urmează să-și doarmă somnul de veci în curtea mănăstirii care i-a fost „acasă” peste trei decenii.Mărturii despre harul Părintelui ArseniePrintre personalitățile Constanței prezente ieri, la orele amiezei, la căpătâiul marelui duhovnic s-au aflat și comisar șef Valentin Burlacu, comandantul Inspectoratului Județean de Poliție, împreună cu adjunctul său, comisar șef Adrian Rapotan, care a declarat: „L-am cunoscut în urmă cu șase ani și am stat de mai multe ori de vorbă cu dumnealui. Am simțit în chilia unde l-am vizitat o energie pozitivă extraordinară. Consider că este o mare pierdere pentru ortodoxia din România. Era ceea ce putem numi un bătrân frumos, un om extraordinar și simt un regret extraordinar. Va rămâne veșnic în vitrina sufletului meu. Dumnezeu să-l odihnească”.Zeci de enoriași simțeau nevoia să împărtășească din trăirile avute de-a lungul vizitelor pe care i le făceau Părintelui Arsenie. „Mi-amintesc că prima dată când am venit prin 1991, era foarte obosit și am început să plâng și atunci m-a luat și m-a spovedit și am plecat zburând de acolo. Și de fiecare dată după aceea când veneam trăiam aceeași senzație. La început eram doar câteva colege, după care încet-încet am descoperit între ceilalți colegi aceeași afinitate față de Părintele Arsenie. Trăiam senzația unui singur tată duhovnicesc. Am observat că ne-a îmbunat unii între alții. Când mă întorceam acasă de la Părintele toate erau minunate, parcă nu mai puteam să fim supărați. I-am citit și vreo două-trei cărți și atunci când îi știi și vocea deja parcă îți vorbește acea carte”, ne-a mărturisit Silvia.„Prima dată am venit în 1989 împreună cu soacra mea după un necaz mare în familia noastră. Ce m-a impresionat cel mai puternic a fost faptul că a reușit să mă apropie un om pe care îl vedeam pentru prima dată. Toată negura cu care am venit la el s-a spulberat și s-a instalat o liniște în mine parcă m-ar fi scos la un liman, luminat și frumos. Privirea aceea a lui, ochii aceia albaștri și profunzi te mângâiau cum poate nici măicuța ta nu reușea. Te învăluia în iubire și nu se scârbea și îngrețoșa de tine. Toți sunt convinși că Părintele e sfânt și că trupul lui arată a sfinte moaște. Așa cum arată pare un sfințit”, s-a alăturat Elena mărturisirilor. XxxAstăzi, la ora 13, va avea loc înhumarea Părintelui Arsenie Papacioc în curtea Mănăstirii Sf. Maria, după ce în prealabil, la ora 9, Înaltpreasfințitul Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, va săvârși Sfânta Liturghie.