Paradoxurile admiterii la liceu. Fratele geamăn mai deştept a "şters" o medie mică

Paradoxurile admiterii la liceu. Fratele geamăn mai deștept a "șters" o medie mică

La finalul celor două etape de repartizare computerizată în clasa a IX-a, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța au fost primite 124 de solicitări de redistribuire de la un liceu la altul, marea majoritate fiind respinse.Recent întrunită, Comisia județeană din cadrul ISJ a soluționat situațiile speciale apărute în urma admiterii, doar 33 fiind aprobate.Din această comisie condusă de inspectorul general adjunct Alina Codreanu, au făcut parte inspec-torii școlari prof. Oana Mirela Pahon, prof. Icbal Anefi, prof. Manuela Butuman și prof. Dragoș Octavian Ciucan.Poate că recordul acestui an îl constituie faptul că jumătate dintre acestea au ca motivație fratele geamăn… mai deștept, existând chiar și o situație, la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, în care fratele mai deștept dintre tripleți a reușit să-i aducă pe ceilalți doi de la specializările științe ale naturii, respectiv filologie, la mate-info, în cadrul aceleiași unități de învățământ.Revenind însă la cele nouă cazuri de frați gemeni aprobate spre transfer conform art. 54, alin 1 din Meto-dologia de organizare a admiterii, ne-a atras atenția diferența mare dintre media unui elev admis cu 6,76 la Liceul „Virgil Madgearu”, dar transferat de… geamănul său la Colegiul „Eminescu”, unde ultima medie a fost 8,95. Interesant cum va reuși acesta să facă față cerințelor la un liceu bine cotat.Prof. Alina Codreanu, președintele comisiei, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că anul trecut soli-citările nejustificate au fost de trei ori mai multe.„În ceea ce privește solicitările depuse de elevii a căror medie a fost mai mare decât cea a ultimului intrat la liceul dorit, metodologia prevede clar că se încadrează la categoria transferuri și care intră sub incidența Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ, urmând a fi soluționate în vacanța intersemestrială, în măsura în care există locuri disponibile”, a explicat inspectorul general adjunct.Și pentru că am pomenit de locuri disponibile, anul acesta au fost soluționate favorabil și cinci redis-tribuiri în învățământul vocațional, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” și la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, elevii admiși inițial la alte unități promovând proba eliminatorie dintre redistribuiri.