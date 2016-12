Paradă impresionantă la ediţia jubiliară a Festivalului turco-tătarilor

Paradă impresionantă la ediția jubiliară a Festivalului turco-tătarilor

Începând de astăzi, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România organizează cea de-a XX-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco - Tătar. După întâlnirea cu autoritățile locale la Sala „Remus Opreanu”- Instituția Prefectului Județului Constanța, de la ora 11 va începe parada costumelor tradiționale, la care sunt estimați peste 1.000 de participanți, de data aceasta pe traseul Parcare City Park Mall - b-dul Al. Lăpușneanu - Faleză stațiunea Mamaia - Cazinoul din stațiunea Mamaia.Ieri, în cadrul unei întâlniri cu presa constănțeană, Gelil Eserghep, președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, a dorit să mulțumească participanților la trafic care înțeleg și acceptă blocajul ce se va produce în intervalul orar 11-14. „Fiind ediție jubiliară, ne-am străduit să cooptăm superlativele noastre. Din toate festivalurile de până acum, de data aceasta vom avea cele mai multe formații din străinătate: 400 de invitați, 10 ansambluri din Turcia, Bulgaria, Macedonia, Kazahstan și, în premieră, Georgia. Multe dintre ele sunt ansambluri aproape profesioniste, cum este cel din Yalova care a câștigat locul I la Roma. După terminarea festivalului, vom înainta actele necesare pentru a-l putea înscrie în Organizația Internațională a festivalurilor. Ne bucurăm am reușit să păstrăm această tradiție an de an, în timp ce alte festivaluri s-au estompat sau chiar au dispărut. Noi avem de apărat niște tradiții și niște obiceiuri care sunt de sute de ani pe aceste pământuri”, a mai declarat președintele Eserghep.Parada va fi deschisă de Fanfara otomană militară din Amasya și va cuprinde și călăreți îmbrăcați în costume de luptători specifice secolului XIII, precum și trăsuri și căruțe de epocă.Tot astăzi, la finalul paradei, de la ora 14 va avea loc un spectacol pe scena de la Cazinoul din stațiunea Mamaia, iar pe scena Teatrului de Vară Soveja, de la ora 19, este programat un alt spectacol, în care vor evolua peste 12 ansambluri, trei coruri și câțiva interpreți și care se va relua și sâmbătă, 30 august. Intrarea este liberă.Tot sâmbătă, de la ora 15, va avea loc un kureș în parcul de lângă Teatrul Soveja.