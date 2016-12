Papa Francisc l-a primit în audienţă pe Leonardo DiCaprio

Papa Francisc l-a primit în audiență pe Leonardo DiCaprio

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Papa Francisc l-a primit joi în audiență pe actorul și producătorul american de film Leonardo DiCaprio, informează Agerpres, citând AFP.Actorul i-a vorbit suveranului pontif despre angajamentul său privind protejarea mediului înconjurător.Vaticanul nu a prezentat alte detalii ale întâlnirii care s-a desfășurat într-un cadru privat și se numără printre sutele de audiențe pe Papa Bergoglio le acordă anual.Crescut la Los Angeles într-o familie catolică cu origini italiene și germane, Leonardo DiCaprio se declară ateu.Starul de 41 de nai a primit la 22 ianuarie premiul Crystal Award, în cadrul Forumului economic mondial de la Davos, pentru eforturile sale în sprijinul protecției mediului.Din 1998, DiCaprio este președintele unei fundații îi poartă numele și se ocupă de conservarea biodiversității, finanțarea proiectelor pentru protejarea oceanelor și a spațiilor naturale și care luptă pentru combaterea consecințelor nefaste ale schimbărilor climatice.Actorul, care a debutat în cinematografie în 1991 și a cunoscut succesul în 1997, cu rolul din pelicula ''Titanic'', este nominalizat la premiile Oscar 2016, la categoria ''Cel mai bun actor în rol principal'' pentru interpretarea sa din ''The Revenant''. El a fost nominalizat de patru ori la Oscar, nu a obținut încă prestigioasa statuetă, dar are mari șanse la ediția din acest an, a cărei gală a laureaților va avea loc la 28 februarie, la Los Angeles.