Panică în învăţământ. Majorarea salariilor se face abia la anul

Pt. Ofelia

Sunt pregatit de generatia de profesori care nu luau spaga! Pe vremea mea existau si elevi care se pregateau pentru a deveni sudori, strungari, marinari..Acum toti sunt avocati, juristi, ingineri, economisti dar lucreaza ca manipulanti la fabrica de paine sau soferi de tir prin Europa. Tu incearca sa corectezi lucrarile elevilor cinstit. Pe mine lasa-ma in pace ca am 50 de ani si am trecut deja prin toate probele vietii. Mai bine vedeti ce faceti cu notele alea de 3 si 4 pe care le-au luat colegii vostri profesori care ne educa copii in continuare.

Răspuns la: pt Oedip

Adăugat de : Ofelia, 4 mai

Se vede ca esti un elev slab pregatit dupa felul in care te exprimi in scris ...Mai bine ai pune mana pe carte ce zici?