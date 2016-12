„Pământul de sub tălpile ei“, de Salman Rushdie, la Atelierul de lectură din Cărtureşti

„Pământul de sub tălpile ei“, de Salman Rushdie, la Atelierul de lectură din Cărturești

Librăria Cărturești Constanța ne propune o discuție pe baza cărții „Pământul de sub tălpile ei”, de Salman Rushdie, în cadrul Atelierului de lectură, din 6 mai, ora 18. „Mitul lui Orfeu este asemenea unui triunghi al artei, iubirii și morții. Un mit pentru epoca noastră întunecată: mitul unui pământ nesigur, care ne trosnește sub picioare, deschizându-și fălcile pentru a ne înghiți cu totul. O societate care a devenit crudă, superficială, lacomă, bigotă, deșartă. Și, în mijlocul acestei lumi, jelim o generozitate pierdută, încercând să înțelegem și să arătăm care este aceasta. Un mit al dragostei ca neașteptată și copleșitoare descoperire a pământului solid de sub picioarele noastre tremurătoare”, spunea Salman Rushdie despre „Pământul de sub tălpile ei”. Atelierul de lectură, ajuns la cea de-a patra ediție, este coordonat de Cristina Papazian.