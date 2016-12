Palmaresul unui festival mic pentru viitori oameni mari!

În cadrul evenimentelor dedicate, ieri, aniversării a 36 de ani de la înființare, Liceul Teoretic „Traian” a programat o adevărată desfășurare de forțe la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, cu prilejul Galei de premiere a celor mai bune filme înscrise la Festivalul Național de Scurtmetraj pentru Liceeni.Aflat la a VI-a ediție, Festivalul Filmmic s-a bucurat de interesul tinerilor cinefili care au trimis la Constanța 45 de filme ce au fost jurizate și selectate pentru Gala de ieri.Tema de anul acesta a fost inspirativă pentru concurenți, „Îmi pasă” oferindu-le șansa să își exprime cinematografic trăirile, dilemele și gândurile despre viața de adolescent.Jurizarea filmelor a fost făcută de profesioniști din industria cinematografică, din media și din educație, precum: prof. Sorina Plopeanu - directorul Casei Corpului Didactic, Iulia Pană - scriitor jurnalist, Beatrice Popa - producător tv, Dan Cojocaru - actor și director al Regiei Județene de Distribuție și Exploatare a Filmelor Constanța, Alexandra Păun - scenarist-producător de film independent. Președintele juriului de la această ediție a fost actorul și regizorul Florin Piersic Jr.Ei au fost cei mai buniLa secțiunea scurt metraj, premiul I a fost obținut de filmul „Dați-mi informație, de restul mă ocup eu!”, aparținând unei echipe a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Petroșani (Hunedoara). Premiul II - „EduCool” (Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie, Hunedoara), Premiul III - „We are human and we care” (Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava), la egalitate cu „Ștafeta «Îmi pasă»” (Liceul Teoretic „Ovidius”). Premiul pentru imagine, sunet, montaj a revenit filmului „Acolo este mama”, al Colegiului Națio-nal Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța, pre-miul pentru scenariu - „Alb… sau negru?” (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța), premiul pentru scenariu - „Destiny” (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța), premiul pentru regie - „Random” (Colegiul Pedagogic Constanța), men-țiune specială pentru ori-ginalitate și umor - „Supereroii” (Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța). Premiul pentru cel mai bun actor l-a obținut protagonistul filmului „Alcooluri tari, arome tari” (Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” București), iar cea mai bună actriță a fost declarată „eroina” din „Mesajolog” (Liceul Teoretic „Traian” Constanța).La secțiunea spot publicitar, pentru prima oară în istoria FILMMIC, echipa de la „Traian” a obținut premiul I pentru „Less sugar can sweteen your life”, iar elevii de la Colegiul „Brad Segal” din Tulcea, cu „Antikitsch”, au obținut premiul pentru originalitate.O mențiune specială a obținut și filmul „Timbru către fericire”, al absolventului Radu Trăscău, la secțiunea „Punct și de la capăt”.Și pentru că tot am vorbit despre palmares, reamintim că acest festival al Liceului Teoretic „Traian”, al cărui suflet și promotor este prof. Alina Dermengiu, deține un premiu la secțiunea „Cel mai bun proiect educațional”, la Gala „Premiile în Educație” ale Fundației Dinu Pa-triciu.