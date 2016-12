Palmaresul Festivalului "Mamaia Copiilor". Angela Gheorghiu, câştigătoarea Premiului "Cuget Liber"

Palmaresul Festivalului "Mamaia Copiilor". Angela Gheorghiu, câștigătoarea Premiului "Cuget Liber"

Cu mulțumirea sufletească de a fi reușit realizarea unei noi ediții a Festivalului „Mamaia Copiilor”, chiar dacă nu în stațiunea care l-a consacrat, dar și cu regretul de a nu fi fost sprijinit nici de această dată de autoritățile locale, maestrul Liviu Manolache a scris o nouă filă în cultura urbei.Trofeul „Aurel Manolache”, la secțiunea Creație, acordat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România i-a revenit melodiei „Hei, spune-mi tu!”, pe versuri și muzică semnate Gabriel Băruța, în interpretarea Lisei Maria Banyai. La secțiunea Interpretare, trofeul a fost câștigat de clujeanca Iulia Sorlea. În schimb, Trofeul „Tomis”, la secțiunea Show, nu a fost acordat.O familie de muzicieni cu tradițieListei, nu prea lungi, de sponsori i s-a adăugat și anul acesta ziarul „Cuget Liber”, în urma jurizării premiul la secțiunea Interpretare revenindu-i Angelei Gheorghiu, din București. Nimeni alta decât nepoata fondatorului Teatrului Liric din Constanța, Nestor Gheorghiu, în anul 1957, care a și condus instituția timp de doi ani.Angela este boboc de clasă pregătitoare, la Școala Gimnazială nr. 24 din București, și este fascinată de tot ceea ce înseamnă parte artistică. Tatăl Angelei, Ștefan Gheorghiu, la rându-i artist interpret, cântă la violă și a fost 25 de ani în Filarmonica „George Enescu” prim violonist.Angela Gheorghiu a fost descoperită încă de la vârsta de 1 an și opt luni, când, la aniversarea tenorului Nicolae Herlea, s-a urcat pe masă și i-a cântat „La mulți ani!”, după cum ne povestea mama ei.„Iar maestrul ne-a zis: «Ștefane, Liliana, să știți că acest copil o să aibă voce!», iar timpul a trecut și s-a adeverit. Când se apropia de 2 ani, ne cerea întruna «Vleau pian!». Totul în casă, masa, scaunele, caloriferul, toate erau transformate în pian. La 2 ani și opt luni am sunat-o pe Cristina Manoliu Săvulescu și i-am spus că Angela ne zăpăcește cu muzica, iar de la 2 ani și 10 luni a început să meargă frecvent la pregătire. La 4 ani apărea într-un show televizat la Andreea Marin, cu corul. Iar la 5 ani a urcat pe scenă. În urmă cu trei ani câștiga la Festivalul «Mamaia Copiilor» premiul special al TVR pentru originalitate și premiul «Gheorghe Naghi». Al doilea an a participat și la Interpretare și la Creație, obținând la aceasta din urmă premiul I cu melodia «Marea celor mici» pe muzica lui Jolt Kerestely. Iar la această ediție a obținut premiul I la Creație, cu melodia lui Mihai Alexandru «Dă-o mai departe». Face și pian, face și pictură, a câștigat o bursă la actorie și s-a dus și acolo și își dorește mult să meargă și la balet”, a mai adăugat, cu mândrie, mama Angelei.