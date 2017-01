Palmaresul Colegiului Naţional de Artă „Regina Maria” s-a îmbogăţit

Palmaresul Colegiului Național de Artă „Regina Maria” s-a îmbogățit

Ştire online publicată Marţi, 13 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Elevii de la Arte i-au cucerit pe italieni „Scuola di pace” din Roma (Italia) a organizat, în luna martie, a XI-a ediție a Concursului Internațional de Arte „Enzimi di pace - albero dei colori”, la care au participat și elevi ai Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța. Secțiunile concursului, dedicat naturii și păcii, au fost arte și calendar. În urma deliberării, juriul a decis, ca la secțiunea calendar, cinci premii I să revină elevilor constănțeni Cristian Horia Tănase (clasa a V-a), Maria Gloria Vlad, Andra Lorena Draghia și Axenia Dobrescu (clasa a VII-a), îndrumați de prof. Lidia Ștefănescu, și Ioana Ciora (clasa a VI-a), prof. îndrumător Laura Ștefania Seniuc. La secțiunea arte, premiul I i-a fost acordat elevului Vladuț Sucmănaru, pregătit de prof. Florin Ferendino. De asemenea, 14 elevi, îndrumați tot de prof. Lidia Ștefănescu, prof. Laura Seniuc și prof. Florin Ferendino, au obținut mențiuni ale juriului. Într-o scrisoare deschisă adresată lui Gianni Alemanno, primarul Romei, fondatorul asociației „La scuola di pace”, Italo Cassa semnalează participarea la concurs a elevilor Colegiului Național de Artă, subliniind importanța acestei numeroase participări. „Pentru că în frumusețea operelor lor apare o altă imagine a României față de cea promovată, în ultima vreme, în presa scrisă și audio-vizuală; o imagine deschisă, europeană, internațională, o imagine a echilibrului și armoniei între oameni și natură”. Lucrările premiate pot fi vizualizate în galeria on-line a site-ului www.scuoladipace.org. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 18 mai 2008, la Roma. LiberArte 2008 Academia Internațională „Il Convivio” a organizat concursul Internațional LiberArte 2008, la care au participat și elevi ai Colegiului Național de Artă „Regina Maria” din Constanța. La sediul din Mattinata - Foggia (Italia), s-au primit, până la data scadentă a concursului, peste 400 de lucrări din Italia și din străinătate, iar la secțiunea pentru elevii de școală generală și liceu, juriul a decis să acorde premiul II, lucrării de grafică intitulată „Marină”, aparținând elevei Andra Simion, clasa a XI-a B, îndrumată de prof. Loretta Băluță. De asemenea, premiul III, pentru pictură, i-a revenit lucrării elevei Roxana Ardeleanu, clasa a VII-a D, profesor Laura Seniuc. „Incognito” a câștigat Marele Premiu În perioada aprilie - mai 2008, s-a desfășurat Festivalul Național de Film pentru elevi cu tema „Spune NU violenței în școli!”. Festivalul s-a bucurat de o participare numeroasă, din care nu au lipsit și elevii Colegiului de Artă. În urma jurizării, filmul „Incognito”, realizat de Alexandra Bădilă și Loredana Navon, clasa a XII-a B, care au semnat regia și scenografia, respectiv video-montajul scurt-metrajului, sub îndrumarea prof. Florentina Ciurariu, a obținut Marele Premiu. Din distribuție au făcut parte Ayla Costea și Dan Petre, clasa a XI-a C. Locul I a fost obținut de Liceul «Gheorghe Lazăr» din București, pe locul II situându-se Liceul «Traian» din Constanța.