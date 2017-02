Palatul Copiilor şi miza imobiliară de milioane de euro. Se doreşte falimentarea şi distrugerea bazei?

Palatul Copiilor și miza imobiliară de milioane de euro. Se dorește falimentarea și distrugerea bazei?

La finalul articolului intitulat „Săli și terenuri zac nefolosite la Palatul Copiilor, iar elevii se plimbă prin mall”, anunțam că vom reveni cu documente care ar putea face dovada celui mai sumbru scenariu, pe care constănțenii îl intuiesc: se vânează terenul în suprafață de 11 hectare, pentru viitoare ansambluri rezidențiale.Reamintim că în ședința de Consiliu Local din luna octombrie a anului trecut - la care a participat și Gigel Băcioiu, vicepreședintele Fundației Tomis Kart, ultimul evacuat de pe lista… chiriașilor Palatului Copiilor, a fost supusă la vot hotărârea privind transmiterea imobilului situat în str. Soveja nr. 17 din administrarea Ministerului Educației în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța. Asta după ce inițiativa vicepreședintelui Consiliului Județean, Claudiu Palaz, pe aceeași speță, eșuase.În hotărâre erau prevăzute: „Corp C1, Corp C2 - sală de sport, Căsuțe prefabricat plus Cantină, Corp C3 - bazin înot, Corp C4 - teatrul de vară”. Despre restul terenurilor aferente, de ordinul hectarelor, niciun rând.„Toată lumea zice că-s dus cu mintea“Interesant este un alt document pus la dispoziție de Gigel Băcioiu, de fapt un răspuns semnat de fostul director al Palatului, prof. Cosmin Petrișor Badea, din ianuarie 2016, deci înainte de ședința CLC, prin care i se aducea la cunoștință „o lungă serie de corespondență cu Ministerul Educației, încercând să obținem acordul privind închirierea spațiilor disponibile temporar în cadrul instituției noastre conform prevederilor legale în vigoare”. Nu mai puțin de 20 adrese. Pe rând, au fost solicitate note de fundamentare închiriere terenuri baschet și handbal; închiriere sală de curs 30 mp; închiriere două terenuri de tenis; clădire karting; spațiu 4 mp; sală de curs 10 mp; sală de curs 60 mp; sală de sport - în afara programului în care se desfășoară procesul instructiv-educativ; culoare în bazinul de înot fără a afecta desfășurarea orelor secției; etajul I al clădirii Clubului Copiilor Năvodari; două terenuri handbal; patru terenuri baschet aflate în stare avansată de degradare.Oare CLC să nu fi fost interesat și de aceste numeroase terenuri, de nu le-a trecut în proiectul de hotărâre, din octombrie anul trecut?„Toată lumea zice că-s dus cu mintea. Am sărit în ședința de CLC, deranjat că se vorbea de str. Soveja nr. 17 ca și cum s-ar fi vorbit despre garajul unui pensionar care are o Dacie veche în el, să-l dezafectăm. Și am întrebat dacă tot vor să preia de ce nu iau și terenurile de handbal, baschet disponibile. Vă interesează doar clădirile care sunt 80% renovate? Restul de 10 hectare cui rămân? Dacă vă uitați la alte proiecte de hotărâri din Medgidia, Cernavodă sau Năvodari, acolo scrie… «inclusiv cu terenul aferent». Și-atunci unde mă duc cu gândul?”, afirma Băcioiu.Așa că a dus mai departe scenariul, același vicepreședinte al Fundației Tomis Kart afirmând că, în primă fază, CLC ar prelua clădirile. „Ministerul va spune că nu mai întreține terenurile și-atunci se va găsi o soluție de înstrăinare. Deci e cu bătaie lungă. Ce rost ar avea să ajungă în paragină? Pe perioada cât domnul Mustafa a fost director, tribuna stadionului de fotbal a fost înlocuită, iar în ultimii doi ani s-a reușit ruperea tuturor scaunelor. Seară de seară s-au tocat. Cum au putut să stea atâția ani și când a venit Badea s-a ales praful? Ca să ajungă totul în paragină? Firma de pază angajată chiar nu răspunde pentru bunul statului?”, crede același interlocutor.„S-au pierdut sume impresionante, de ordinul miliardelor“Gigel Băcioiu a continuat: „Dar haideți să vă demonstrez că se poate închiria, așa cum se întâmplă în țară, la alte palate care au și pensiuni. Din cauza scandalului care a apărut ca urmare a prevederilor Legii 213/1999, ministrul Sorin Câmpeanu a dat un ordin de ministru cu numărul 4624 din 27.07.2015, care la art. 51 (1) precizează «Palatul Național al Copiilor din București/Palatele/Cluburile copiilor pot/poate realiza venituri proprii extrabugetare din activități specifice, conform legii: donații, sponsorizări, închirieri de spații/interval orar/zi, servicii educaționale, activități tip plata cu ora sau din alte surse legal constituite». Deci aveau posibilitatea să închirieze cu ora sau cu ziua. Am fost și la Prefectură, și la Consiliul Județean, și la Consiliul Local și peste tot m-am lovit de un zid. Nu se poate chiar așa să nu primesc niciun răspuns. Că nu e proprietatea lor. Dacă restul celor evacuați erau SRL-uri, noi și «Laguna» eram singurele cluburi sportive înființate după Legea educației. Dacă ați consulta evidențele contabile ați rămâne șocați ce sume impresionante s-au pierdut prin renunțarea la închirieri. Miliarde de lei vechi. La bazin se plăteau sume fabuloase pentru închirierea culoarelor. Cu ordinul ministrului Câmpeanu și cu protocoale de colaborare se găseau resurse”, mai adaugă cu năduf Gigel Băcioiu.v v vDe 27 de ani încoace, în municipiul Constanța statul nu a construit nimic în folosul elevilor, cu toate că se solicită cu insistență un bazin de înot, cum au municipii din țară la standarde olimpice, iar Clubul Sportiv nr. 1 e un permanent șantier. Palatul Copiilor ar fi ultimul „bastion” comunist rămas generațiilor viitoare.