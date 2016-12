Palatul Copiilor, între "fabrica de medalii" şi dosarele din instanţă

Palatul Copiilor, între "fabrica de medalii" și dosarele din instanță

Poate singurul loc unde elevii constănțeni vin cu drag, pentru că nu se pun note, chiar dacă profesorul îi ascultă - și poate tocmai de aceea ar merita să se bucure de mai mult interes din partea părinților - este Palatul Copiilor.Catalogat drept o rămășiță comunistă a alternativei la educație, această instituție merită atenția unui număr mai mare de elevi, care s-a preconizat că în curând vor deveni autiști în masă, din cauza gadgeturilor.La un an și aproape jumătate de mandat la conducerea Palatului Copiilor din Constanța, prof. Cosmin Badea se laudă deja cu rezultatele înregistrate de elevi pe primul semestru al acestui an școlar, atât la concursuri județene, naționale, cât și internaționale.„Copiii noștri au obținut deja peste 100 de premii, dar trebuie să menționez că majoritatea concursurilor au loc în semestrul al doilea, așa încât ne așteptăm ca numărul de premii să crească semnificativ. Spre exemplu, săptămâna aceasta, pleacă înotătorii la prima competiție națională din acest an școlar, la Bacău, împreună cu profesorul Octavian Tileagă. Copiii de la dans mo-dern vor pleca la un concurs la Focșani, după care va urma o altă competiție la Alba Iulia. În rest, totul merge ca pe roate, conducerea colaborează foarte bine cu profesorii și elevii”, a ilustrat cât se poate de idilic directorul.Soarta bazei materiale și investiții… Întrebat dacă, odată cu venirea primăverii, se vor dezvolta activitățile în aer liber, mai ales că Palatul Copiilor dispune de atâtea hectare, prof. Badea a afirmat că la Teatrul de vară se va desfășura Festivalul de teatru antic pentru elevi, terenul de fotbal este gata să-și primească doritorii, după ce a fost tuns și replantat pe alocuri gazonul, iar în Săptămâna Altfel sunt programate o serie întreagă de activități împreună cu unitățile de învățământ care și-au anunțat intenția.„La interior, trebuie spus că am schimbat cortina în sala de festivități, am schimbat burlanele la sala de sport ca să nu mai plouă, am mai reparat din hidroizolații, am mai cumpărat instrumente pentru fanfară, echipamente sportive, calculatoare pentru laboratoarele de informatică. Sper să accesez fonduri europene pentru a reabilita sala de spectacole, pe care o consider emblematică pentru Palatul Copiilor Con-stanța, întrucât aproape tot ceea ce fac în cercuri copiii le prezintă părinților pe scenă”, a precizat același interlocutor.Cât despre patinoar, unde acum este un adevărat dezastru, sau amplasamentul kartingului, acestea constituie obiectul unor dosare în instanță.„Ministerul lucrează la procedura pentru închirierea de spații la Palatul Copiilor, dar nu numai la noi, și când vom avea o bază legală, vom vedea ce solicitări avem”, a expediat mai… lejer directorul situația deloc confortabilă în care se află această instituție.Dar pe marginea acestui subiect vom reveni, pentru că Palatul Copiilor merită atenția întregii comunități constănțene, mai ales că despre viitorul lui au circulat tot felul de zvonuri de care actuala conducere nu este străină. Bine că nu există bază legală…