O premieră mult-așteptată

„Otello“ reîmprospătează repertoriul Teatrului „Oleg Danovski“

Ştire online publicată Luni, 14 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Melomanii constănțeni au epuizat, sâmbătă seara, locurile la un eveniment de excepție care a avut loc la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța. Iubitorii muzicii și-au dorit să asiste la reluarea unui titlu clasic de o mare valoare: spectacolul de operă „Otello”, de Giuseppe Verdi. Drama lirică, în patru acte, după piesa lui Shakespeare, are libretul semnat de Arrigo Boito. Opera a avut premiera mondială la Teatrul Scala din Milano, pe 5 februarie 1887. Sâmbătă, 12 februarie, spectatorii au avut ocazia să vadă premiera constănțeană „Otello”, care a revenit după o absență de opt ani. Subiectul se concentrează în jurul intrigilor lui Iago, care seamănă gelozie în inima războinicului maur Otello, soțul frumoasei Desdemona. Acuzată de infidelitate, aceasta își găsește sfârșitul chiar în mâinile soțului orbit de gânduri negre. Cea care dezleagă urzelile lui Iago este Emilia, care mărturisește, cu prețul vieții, înscenarea și complotul pus la cale de Iago. Aflând adevărul, Otello îl ucide pe Iago și, sărutându-și pentru ultima oară soția - pe care o iubise mai mult decât viața - își înfige pumnalul în piept, prăbușindu-se lângă ea. Roluri complexe În rolul Desdemonei, constănțenii au revăzut-o pe talentata soprană Elena Rotari. „Sunt, de aproape 20 de ani, prima dona la acest teatru. La 27 de ani am debutat în «Traviata». Iubesc Constanța! Am câștigat cinci concursuri internaționale și am cântat peste tot în lume, dar mă întorc acasă la lumea mea”, a afirmat soprana. Cât despre personajul interpretat: „Asta e viața. Când murim, amintim de copii, de cei dragi, de momentele fericite, de trăire pe scenă. Rolul nu este simplu deloc. Publicul constănțean întotdeauna este extraordinar, ne primește și ne iubește. Avem săli pline”, a mai adăugat soprana. Rolul lui Iago a fost interpretat de baritonul bucureștean Ștefan Ignat. Potrivit solistului, Iago este un personaj aparte în toate scrierile, în toată opera, mai ales la Verdi. „Rolul este foarte, foarte greu, Iago fiind într-o permanentă mișcare pe scenă, liant al unui spectacol viu”, ne-a explicat Ștefan Ignat. Constănțean la origine, baritonul vine des pe litoral pentru a cânta. „Sunt sigur că mulți spectatori din seara aceasta m-au mai văzut și în alte spectacole. Publicul este minunat și ne dorim ca peste tot în țară să fie la fel, adică doritor de operă. Opera trebuie să crească încontinuu, cu spec-tacole mai noi, mai vechi care trebuie reluate, dar muzica să-și facă datoria”, a adăugat solistul. În opinia aceluiași interlocutor, este o bucurie faptul că Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a trecut la Ministerul Culturii. „Odată intrată în subordinea Ministerului, această instituție își poate face altfel planurile, și nu după niște reguli fixe, tăioase. Opera trebuie să existe și noi pe lângă ea trebuie să ne facem treaba. Să iubim frumosul, așa cum iubesc Constanța, iubesc pe toată lumea care iubește arta în special”, a mai ținut să precizeze solistul. „Voi reveni cu drag pe 13 martie!“ În rolul personajului titular, Otello, publicul l-a văzut pe tenorul bucureștean Alfredo Pascu, de la Teatrul Național de Operetă. „Mi se pare că acest spectacol se joacă doar în Constanța și la Cluj, în momentul de față. Otello este un debut pentru mine în această seară. Mă bucur că am putut să fiu aici, alături de colectiv, și să facem un lucru frumos. Voi reveni pe 13 martie, cu aceeași dragoste pentru publicul constănțean”. Deși se resimte după o răceală puternică, Alfredo Pascu ne-a declarat că speră ca, atunci când va reveni pe scena constănțeană să fie în deplinătatea forțelor vocale. Spectacolul verdian este pus în scenă de Cristian Mihăilescu, asistent de regie fiind Lucia Cicoară-Drăgan. Scenografia este semnată de Viorica Petrovici, coregrafia îi aparține Rodicăi Raicu-Uretu, iar maestru de cor este Adrian Stanache. Din distribuție mai fac parte: Lucia Mihalache - Emilia, Doru Iftene - Cassio, Ciprian Done - Rodrigo, Con-stantin Acsinte - Lodovico, Laurențiu Severin - Montano și Răzvan Papp - Heraldul. „Otello” va putea fi revăzut de publicul constănțean pe data de 13 martie. Nicoleta BUJOR