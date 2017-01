Originea lui Charlie Chaplin, învăluită în mister, potrivit arhivelor MI5

Vineri, 17 Februarie 2012

MI5 (Military Intelligence, Section 5) a primit în 1952 sarcina de a-l ancheta pe cineast, din partea ambasadei SUA. Chaplin era acuzat de a fi făcut o donație secretă Partidului Comunist american în 1923 și se credea că actorul continuă să întrețină relații cu această formațiune.Însă serviciul nu a putut dovedi că aceste acuzații erau întemeiate, mai mult nici nu a fost găsit vreun certificat de naștere al starului filmului mut, care să ateste că acesta s-a născut la Londra în 1889, într-un cartier sărac al capitalei britanice, înainte de a emigra în SUA în 1910, așa cum se crede.Serviciul britanic nu a putut dovedi atunci nici că numele real al lui Chaplin ar fi fost Israel Thornstein, după numele de familie al unui evreu rus, așa cum i-a fost sugerat de SUA.Totodată, MI5 a respins ideea potrivit căreia Charles Spencer, cunoscut sub numele de scenă Charlie Chaplin, s-ar fi născut în Franța, cum s-a mai presupus."Este ciudat că nu găsim niciun document privind nașterea lui Chaplin, dar eu consider că aceasta nu are mare importanță din perspectiva securității", a spus șeful departamentului de combatere a subversiunii din MI5, John Marriott.În 1953, Chaplin a mers la Londra pentru a-și promova un film și i-a fost interzis să se întoarcă în SUA, din cauza curentului anti-sovietic din perioada McCarthyism-ului, în ciuda faptului că cineastul a negat că ar avea simpatii comuniste.Cinci ani mai târziu, serviciile britanice, care nu au fost niciodată convinse de adevărul acuzațiilor făcute de SUA, au ajuns la concluzia că nu există dovezi pentru a-l putea considera pe Chaplin un risc la adresa siguranței naționale. Potrivit serviciilor britanice, acesta era mai degrabă un "progresist" sau un "radical", decât un comunist, chiar dacă numele vedetei, care a fost considerată una dintre victimele McCarthyism-ului, a fost folosit pentru a servi intereselor comuniștilor.Charlie Chaplin a fost unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul al XX-lea. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără "Luminile orașului/ City Lights", "Timpuri noi/ Modern Times" și "Dictatorul/ The Great Dictator".